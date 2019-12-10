那一黨多數暴力？ 葉匡時：立院的民進黨才是

高雄市長韓國瑜團隊第一次編列的109年度地方總預算1400多億元，昨天經議會延長開會時間到晚間9時許，全部完成二、三讀，但民進黨團今天批國民黨「多數暴力」。高雄市副市長葉匡時說，高雄市議會還有讓民進黨等議員很多表達意見的機會，反觀民進黨立院黨團多次將重要法案逕付二讀，那才叫做不尊重在野黨。

對於高雄市議會昨天晚上挑燈完成明年度地方總預算審查，葉匡時表示感謝，這是明年市長韓國瑜施政的大方向，高雄市政府責任重大，會全力執行。

明年度地方總預算1400多億元，議會都未刪減，民進黨團表示這創高雄市紀錄。葉匡時說，記得總質詢結束時，民進黨團總召韓賜村也說過對於明年度總預算「一毛不刪」。

韓賜村在總質詢結束的11月29日的確在議事廳說過兩次民進黨團對於明年度總預算「一毛不刪」，但當天在場的其他民進黨議員不承認，只強調會全力監督、審議。

民進黨團批評昨天在國民黨團甲動的情形下，議會一口氣完成11個局處及附屬機關預算，討論時主席副議長陸淑美要有「3位議員發言」的限制，是「多數暴力」和「包裹式」通過，違反尊重少數的民主精神。

葉匡時說，據他的理解，高雄市議會有很多機會讓在野黨議員充分表達意見，反觀民進黨在立法院的表現，有很多法案逕赴二讀，完全不尊重其他團；在地方議會，國民黨已經給他們那麼多機會表達了，還在說國民黨是多數暴力，他覺得民進黨太丟臉了，他們應回去跟他們的國會議員、立委來反映，他們才是多數暴力。

葉匡時另說明，明年的地方總預算之所以編到了1400多億元，是比今年度的預算增加了150億元，其中80多億元是資本門，這一來資本門預算差不多占總預算的20%。

葉匡時說，資本門是對社會、城市、國家重要的指標，這等於投資未來；我們過去總預算在資本門方面編的低了一點，編低一點的話，城市的經濟回收方面就比較沒有機會，明年度多編，是韓國瑜市長一個大方向，當然，大家會問，錢從那裡來？