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屏東山川琉璃吊橋 三地門端農曆年後施工優化

2019-12-10 17:23聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東山川琉璃吊橋三地門端木棧階梯，明年農曆年後將施工改為緩坡道，以便遊客行走。記...
屏東山川琉璃吊橋三地門端木棧階梯，明年農曆年後將施工改為緩坡道，以便遊客行走。記者江國豪／攝影
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屏東三地門鄉觀光熱點山川琉璃吊橋，傳出2020年元旦前後將封橋施工，居民憂心恐將衝擊年節觀光。對此，屏東縣政府交旅處澄清，為使遊客步行更加方便，確實將進行吊橋三地門端步道優化工程，以便長者通行，施工將在農曆年後動工，春節期間吊橋旅遊服務不中斷，仍維持雙向通行；另施工期間也會開放瑪家端進出。

三地門山川琉璃吊橋啟用將邁入第4年，全長262公尺，橫跨隘寮溪串連瑪家鄉與三地門鄉，呈現微笑天際線，橋身點綴上千顆排灣族琉璃珠，極具屏東原鄉特色，旅遊人次雖不復剛啟用時的盛況，但根據屏縣府交旅處資料顯示，週末平均仍有4、5千人造訪，旅遊人次穩定。

明年農曆春節一月來臨，時間較往年提早，原鄉居民已準備迎接觀光人潮，卻傳出縣府將進行封橋施工，有部落居民表示，聽聞元旦前後即將封橋，憂心不只影響吊橋兩端店家，恐會連帶影響遊客對周邊部落旅遊意願，造成衝擊。

屏縣府交旅處長黃國維表示，因三地門端木棧道較為陡峭，導致部分遊客進入三地門意願較低，為增加長者行走方便及安全性，並將遊客帶進三地門端刺激消費，規畫打造緩坡走道進行優化改善。施工期間訂在農曆年後，並不影響年節民眾觀光旅遊。

黃國維表示，由於地質因素，工程得採人工施作，會盡可能在明年汛期來臨前完工，施工期間吊橋僅開放瑪家端進出，待工程完工即可恢復雙向通行。

屏東山川琉璃吊橋三地門端木棧階梯，明年農曆年後將施工改為緩坡道，以便遊客行走。記...
屏東山川琉璃吊橋三地門端木棧階梯，明年農曆年後將施工改為緩坡道，以便遊客行走。記者江國豪／攝影
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吊橋屏東縣政府春節

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