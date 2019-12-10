選舉太冷嗎？澎湖返鄉投票不見昔日「搶位戰」

大選倒數，澎湖縣過去每逢選舉，返鄉投票民眾通常在選前3個月就會大搶機位，這次距2020選舉僅剩1個月，台澎各航線不少時段仍「虛位以待」，在歷屆選舉中實屬少見。地方人士推測，這與投票日與農曆春節時間近，且立委選情單純、偏冷，少些激情與動員，不無關聯。

澎湖這次選舉由民進黨立委楊曜對上國民黨資深縣議員歐中慨，綠營人士評估總統蔡英文母雞效應發威，打趴韓流，總統、立委應能雙雙過關，但藍營則認為，澎湖縣軍公教選票是左右勝負的關鍵，這次年改、同婚、一例一休等議題讓軍公教人士反彈，藍軍仍大有可為。不過雙方陣營雖然都具信心，但這次楊、歐兩人戰得保守，選舉氛圍格外清冷。

「往年澎湖選舉，旅外鄉親老早就搶機位」澎湖莊先生表示，最近代親友預訂機位返鄉投票，沒想到輕而易舉，頗為反常。

地方人士推測，至目前為此，訂位返鄉投票的民眾，似不熱絡，這與投票日與農曆春節時間太過接近，以及選情偏冷可能有關。2020總統與立委二合一選舉，不似過去基層五合一選舉，差個幾票就定輸贏，參選人若未強力動員，旅外鄉親除了「鐵粉」之外，返鄉投票意願可能就沒那麼高。

因應選舉返鄉投票，澎湖縣政府旅遊處昨天試行登入訂位系統了解訂位情形，發現投票當日，包括台北、台中、高雄、台南等航線，部分航段去程及回程都仍有空位。

至於投票日兩周後的農曆春節假期，澎縣旅遊處副處長劉美凡表示，11月26日已開放一波訂票，尚未訂滿。12月17日開放第二波訂位，18日旅遊處即會視訂位情形，決定是否啟動加排班機、登記候位機制。