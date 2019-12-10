打造屏東咖啡品牌 縣府辦莊園菁英賽

屏東咖啡種植面積281公頃，咖啡農戶超過300戶，都是全台之冠，屏縣府比照紅酒概念打造「屏東咖啡」品牌，19日至22日舉辦莊園菁英賽和咖啡豆評鑑賽，希望朝精品咖啡邁進。

屏東縣政府今天為賽事舉辦記者會，除了「屏東咖啡」品牌Logo首度推出外，並邀請曾拿下世界咖啡冠軍的侯國全現場示範以屏東泰武咖啡豆煮義式咖啡，加茉莉花、堅果等薰煮成拿鐵，讓品嚐的來賓驚豔，縣長潘孟安也在侯國全指導下，現場秀拉花功夫。

潘孟安表示，屏東的咖啡和可可都是林下經濟，但可可有很強的能量，目前已打到世界巧克力比賽冠軍，屏東的咖啡雖然發展得比可可早，但挑戰低海拔的種植，目前知名度仍不足，縣府積極輔導咖啡農以紅酒酒莊概念，發展「屏東咖啡」品牌，各小農再以各自莊園發展自己的品牌。

潘孟安說，縣政府在屏185線興建類似博物館的可可和咖啡平台，讓屏東咖啡和可可（巧克力）都能成為屏東伴手禮，希望咖啡農能配合友善種植，同時在咖啡豆熟成後再手摘，這樣才能提升品質走出自己的特色。

縣政府表示，屏東咖啡種植可追溯至1902年日本總督府農業師田代安定，為了栽種戰時經濟作物，發現屏東中高海拔的山區氣候、土壤、水質相當適合種植阿拉比卡咖啡，於是在屏東原鄉展開大規模的咖啡種植潮，時至今日，屏東咖啡281公頃，農戶300多戶，都是全台之冠。

縣府已連續5年舉辦咖啡評鑑，目前從屏北到屏南的原住民鄉、甚至滿州鄉都有種植，原住民處副處長蔡文進表示，台灣咖啡目前仍以阿里山咖啡知名度最高，主要是阿里山海拔高，屏東咖啡種植海拔在700公尺到1000公尺上下，技術上是個挑戰，縣府已準備在泰武鄉興建種苗場，篩選品種好的咖啡種苗推廣給農戶種植。

原民處表示，縣府去年接辦「台灣國產精品咖啡豆評鑑」，希望藉此提升提昇屏東咖啡品質，朝向精品咖啡等級邁進，今年的屏東精品咖啡豆評鑑13日、14日繳豆、報名，莊園菁英賽邀請全國12家莊園參加，其中屏東有2家，共同角逐屏東的咖啡桂冠。

賽事在泰武鄉的吾拉魯滋部落舉行，系列活動除了賽事外，還有來自各地的咖啡攤位及農特產市集，讓遊客品咖啡也能享受部落美食。