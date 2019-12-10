綠控法人自治條例借屍還魂闖關 要幫李佳芬閨密喬人事

民進黨籍高雄市議員高閔琳今天在議會指控，指文化局月前因要安插人員進高雄流行音樂中心，要修改行政法人自治條例被擋，竟然近日策動議員提案借屍還魂，要在今日二、三讀闖關。高雄市文化局今天澄清並非事實，次議會期間文化局沒有提案修正高雄流行音樂中心自治條例，並非市府提案，對議員主動提案，文化局表示尊重，而且目前也沒有規劃副執行長人選，請外界不要妄加臆測。

高閔琳指出，當時就是因為董事會反對這項人事酬庸案，李佳芬夫人幫成員當不成流音法人副執行長；法制局、文化局便聯手企圖闖關、修法解決！不惜違反母法《行政法人法》硬修自治條例，不惜粗暴搞掉數十位得過多個金曲獎、在業界聞名的專業音樂文化人。結果現在由國民黨總召曾俊傑透過議員提案，原封不動的把修法交付一讀，然後今、明兩天將進行二、三讀闖關。

文化局主祕劉秀英表示，配合公務人員利益衝突迴避法於107年6月修正、12月生效及考量董事兼職等問題，文化局曾於內部討論修正法人自治條例，但為求周延，本案仍停留在內部政策研議階段，並未續行法制作業程序。換言之，文化局並未對外提案，而針對議員主動提案修正高流自治修例，文化局事前並無所悉，只能表示尊重。

至於外界質疑安插人事，文化局強調高流中心今年6、7月間執行長、副執行相繼辭職，僅剩一副執行長總管所有法人事務。因應海洋文化及流行音樂中心明年完工開幕，各項籌備工作繁重，亟需再聘請副執行長以上管理人力，但目前並無規劃人選，請外界不要多作聯想。

劉秀英表示，針對公務人員利衝法的適用及董事兼職等問題，確有實務運作上的修法需求。對於董事任期，文化局的立場是聽取各界建議，以求周延，請各界聚焦在如何維持法人實務運作的順遂，而不要因派系立場不同而多加揣測。