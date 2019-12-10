親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

明年總統選舉誰贏？黃暐瀚：柯文哲的58萬票是關鍵

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

綠控法人自治條例借屍還魂闖關 要幫李佳芬閨密喬人事

2019-12-10 14:05聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

民進黨籍高雄市議員高閔琳今天在議會指控，指文化局月前因要安插人員進高雄流行音樂中心，要修改行政法人自治條例被擋，竟然近日策動議員提案借屍還魂，要在今日二、三讀闖關。高雄市文化局今天澄清並非事實，次議會期間文化局沒有提案修正高雄流行音樂中心自治條例，並非市府提案，對議員主動提案，文化局表示尊重，而且目前也沒有規劃副執行長人選，請外界不要妄加臆測。

高閔琳指出，當時就是因為董事會反對這項人事酬庸案，李佳芬夫人幫成員當不成流音法人副執行長；法制局、文化局便聯手企圖闖關、修法解決！不惜違反母法《行政法人法》硬修自治條例，不惜粗暴搞掉數十位得過多個金曲獎、在業界聞名的專業音樂文化人。結果現在由國民黨總召曾俊傑透過議員提案，原封不動的把修法交付一讀，然後今、明兩天將進行二、三讀闖關。

文化局主祕劉秀英表示，配合公務人員利益衝突迴避法於107年6月修正、12月生效及考量董事兼職等問題，文化局曾於內部討論修正法人自治條例，但為求周延，本案仍停留在內部政策研議階段，並未續行法制作業程序。換言之，文化局並未對外提案，而針對議員主動提案修正高流自治修例，文化局事前並無所悉，只能表示尊重。

至於外界質疑安插人事，文化局強調高流中心今年6、7月間執行長、副執行相繼辭職，僅剩一副執行長總管所有法人事務。因應海洋文化及流行音樂中心明年完工開幕，各項籌備工作繁重，亟需再聘請副執行長以上管理人力，但目前並無規劃人選，請外界不要多作聯想。

劉秀英表示，針對公務人員利衝法的適用及董事兼職等問題，確有實務運作上的修法需求。對於董事任期，文化局的立場是聽取各界建議，以求周延，請各界聚焦在如何維持法人實務運作的順遂，而不要因派系立場不同而多加揣測。

被指為是要安插進高流中心擔任副執行長的林宜靜，在高雄市文化局擔任機要職。對於一再被說是「李佳芬閨密」，她表示，我根本不是閨密！

民進黨籍高雄市議員高閔琳在議會指控，指文化局月前要修改行政法人自治條例被擋，竟然...
民進黨籍高雄市議員高閔琳在議會指控，指文化局月前要修改行政法人自治條例被擋，竟然近日策動議員提案借屍還魂，要在今日二、三讀闖關。圖／摘自高閔琳臉書
分享

文化局高雄市李佳芬

延伸閱讀

李佳芬拜會紐約僑社 讚華僑遵循傳統

影射李父涉砂石案村長之死 李佳芬告三立5人

韓冰為何不出來輔選？ 韓國瑜爆料她被抹黑懷孕

李日貴李佳芬父女委任律師 告媒體人加重誹謗罪

相關新聞

樹林間白白的！遠看以為是積雪 近看卻令人毛骨悚然...

2019-12-10 12:24

澎湖老幼搭機優惠 109年擬同享3.5折票價

2019-12-10 13:38

高市議會昨挑燈完審總預算一毛未刪 綠今批藍多數暴力

2019-12-10 11:59

比照紅酒推出咖啡莊園精英賽 今年屏東咖啡評鑑有看頭

2019-12-10 11:48

李四川今證實 毒防基金會欠員工薪水3個月約400多萬

2019-12-10 11:36

鄉民潑穢物垃圾亂丟 台東大武清潔隊員配戴密錄器自保

2019-12-10 10:19

BTS防彈少年團申請世運館受阻？高市府：假消息

2019-12-10 08:26

杉林大愛課輔班 種菜比廚藝

2019-12-09 22:56

議會藍綠表決 高市府明年總預算今過關

2019-12-09 21:48

小黨無黨沒糧草爭取選將先倒貼 還有人賣選舉小物

2019-12-09 20:58

高市毒防基金會領不到薪水 李四川允解決

2019-12-09 20:49

澎湖縣府釋利多 明年起老人與兒童搭飛機享3.5折

2019-12-09 20:36

高市毒防基金會爆欠薪 市府將開會討論解決方案

2019-12-09 20:36

市場攤位租金只要10元 高雄市府：支持青年創業理想

2019-12-09 18:17

少子化年代 這家爸媽愛小孩5年連生5個

2019-12-09 18:13

南迴公路新線原定20日通車 將延至22或23日

2019-12-09 18:08

日瀨戶內藝術祭推手北川富朗高雄演講 林佳龍當面請益

2019-12-09 16:43

日師生訪屏東日式眷舍 感謝台灣保留文化

2019-12-09 16:24

屏東新園鄉12日起停水8小時 3400戶受影響

2019-12-09 16:24

穆斯林商機 高雄海洋局攻清真市場

2019-12-09 14:37

高雄駁二復刻70年代 老派約會耍浪漫

2019-12-09 14:36

日本大學師生訪屏東眷村 感謝縣府保存歷史建築

2019-12-09 14:35

明年輿情預算今年發包被疑為選舉 高市府：例行性預算

2019-12-09 12:23

高雄駁二復刻70年代浪漫約會 重溫美好舊時光

2019-12-09 11:25

棄陸電子業工作偕妻回台 他倆靠水產加工闖名號

2019-12-09 11:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

南迴公路新線原定20日通車 將延至22或23日

2019-12-09 18:08

新竹SOGO、Big City周年慶落幕 業績雙雙成長一成

2019-12-09 19:02

饒慶鈴上任後首波人事異動 5單位主管換人

2019-12-09 16:38

19億光電區被退綠營痛心 縣府：變更開發是為更好

2019-12-09 18:15

李四川今證實 毒防基金會欠員工薪水3個月約400多萬

2019-12-10 11:36

彰化第二口伏流水井完工 東郊8里供水可自足

2019-12-09 16:42

頭份交流道塞車成日常 縣府啟動第二交流道可行性評估

2019-12-09 19:00

基隆市暖暖區不明原因大停電 台電：饋線跳脱

2019-12-10 01:56

台南中國城改建廣場命名出爐 未來就叫做「河樂」廣場

2019-12-10 07:48

宜蘭東西向重要捷徑 二結連絡道都外段明10點通車

2019-12-09 21:47

溪州熊出沒？香蕉樹整排攔腰折農民心痛

2019-12-09 20:34

樹林間白白的！遠看以為是積雪 近看卻令人毛骨悚然...

2019-12-10 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top