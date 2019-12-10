澎湖老幼搭機優惠 109年擬同享3.5折票價

澎湖縣政府今天表示，設籍澎湖縣的2歲至12歲以下兒童將比照65歲以上老人，明年起同享有機票票價3.5折的優惠，目前已編列所需票價差額預算，待縣議會審議通過。

縣府旅遊處表示，依老人福利法規定，凡年滿65歲老人搭乘國內各陸海空等交通工具中享有5折優惠，另依「離島建設條例」，澎湖籍離島居民再打7折，長者滿65歲應享有3.5折優惠。

縣府指出，現行設籍澎湖縣的兒童比照65歲以上老人搭乘民用航空器，享有搭機5折票價優惠，以2至11歲兒童為主，未滿2歲嬰兒和12足歲以上則不適用。

縣府為減輕父母負擔，2歲以上至未滿12足歲孩童將比照老人3.5折票差補貼優惠，讓2歲以上至未滿12足歲孩童及65歲以上長者，自明年1月起，由現行5折票價再優惠為3.5折。

縣府表示，這項機票優惠補貼，已編列所需票價差額預算，送請澎湖縣議會審議，在完成法定程序後，即可實施辦理，並與各航空公司簽約，期間可能會出現有空窗期，檢具相關證明向旅遊處申請補貼，亦可電洽旅遊處06-9262535詢問。

縣府也提醒，今年內符合資格的兒童，如未能以5折票價購票搭機者，可在明年3月底前，檢具登機證、身分證或戶口名簿、存摺影本等證明文件至旅遊處申請差價補貼。