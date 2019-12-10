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高市議會昨挑燈完審總預算一毛未刪 綠今批藍多數暴力

2019-12-10 11:59聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議會昨天開會審查高雄市政府109年度地方總預算，「加班」審到晚間9時16分，連續完成11個局處的預算二、三讀，市府提出的歲入和歲出都未刪，民進黨團今天召開記者會譴責國民黨團「多數暴力」、昨天是最荒唐的一天。

高雄市民進黨議員郭建盟、黃文益、高閔琳、李喬如、黨團書記長林智鴻、黨團幹事長陳致中等上午在黨團召開記者會，議員康裕成提出書面資料，譴責國民黨團「護航」賣力。

康裕成表示，這次高雄市長韓國瑜團隊編的地方總算，是104年以來最高額的預算規模，歲入為1401.38億，歲出為1465.58億、淨舉債64.20億，審查總預算以來，國民黨以多數強勢通過預算「零」刪減，一毛未刪；比較過去4年、民進黨完全執政時最多刪了7.9億元。

民進黨議員對國民黨在這次大會開始時訂的議事規則，下午6時「準時」散會，最多延後半小時，但昨天一口氣審預算到晚間9時16分，國民黨團自己破壞議事規則，而且一口氣審11個局處和附屬機關的預算二、三讀都敲過，預算有無問題都沒有辦法細審。

民進黨議員更抨主持會議的副議長陸淑美，還規定每一局處的預算審查時，只讓3位議員發言，限制議員發言權，好像戒嚴令。

高雄市議會昨天「加班」完成高市地方總預算，一毛未刪，民進黨團今天召開記者會譴責國...
高雄市議會昨天「加班」完成高市地方總預算，一毛未刪，民進黨團今天召開記者會譴責國民黨團「多數暴力」。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨國民黨高雄市

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