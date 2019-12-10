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李四川今證實 毒防基金會欠員工薪水3個月約400多萬

2019-12-10 11:36聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

民進黨高雄市議員邱俊憲昨爆料指，高雄市毒防基金會傳出「欠薪」2個月。高雄市副市長李四川今天上午證實欠薪三個月，大約有400多萬元，原則上依法不能動「母金」，會開董事會盡快處理。

李四川今天在市政會議前說明，毒防基金會從10月起到12月，大概欠了三個月的薪水，所欠的錢大概將近403萬元，這裡有100多萬元，會從的勞動部補助到勞工局的經費補助，不足的部分將近差不300萬元，基金會的經費的來源，除向中央申請計畫，有些是外界的捐助，基金來源有限。

李四川說，基金會現在希望能過借「母金」，但是這個「母金」是要經過董事會同意，依法是不能先行動用，所以會召開董事會來解決這問題。

李說，基金會有20餘人，人事支出是龐大的經費，有些工作，毒防局或市府各局處都已取代掉了。至於基金會要不要再繼續運作，會在董事會跟相關的董事，還有地檢署研擬，讓如果要讓它繼續運作，讓基金會工作再提升，如果重複的部分，可能會把這個業務拿回來市府做，以減輕基金會人事費支出。

外界認為因市長不在無法處理，李四川說，市長請假有代理人，基金會剩下的錢還有30多萬元，部分業務費仍有在處理。全案已跟韓市長說明，韓也口頭交代說妥適處理。

基金會是否會撤掉？李四川強調，會再開董事會跟地檢署檢討，必要的時候如果有重複的工作，市府會處理。

高雄市毒品防制事務基金會2017年成立，員工約20人，主要整合公私部門資源，推動毒品防制工作。

高雄市副市長李四川今天上午證實毒防基金會欠薪三個月，大約有400多萬元，原則上依...
高雄市副市長李四川今天上午證實毒防基金會欠薪三個月，大約有400多萬元，原則上依法不能動「母金」，會開董事會盡快處理。記者謝梅芬／攝影
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李四川高雄市

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