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BTS防彈少年團申請世運館受阻？高市府：假消息

2019-12-10 08:26聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

網路近日瘋傳「BTS防彈少年團申請2019年於高雄世運主場館舉辦演唱會受阻」，被影射為是「高市府卡關」、「所以明年請父母好好投票」。場地主管單位高雄市政府運動發展局表示，確定為「假消息」，根本從未接到申請的相關公文。

韓國偶像團像團體「BTS防彈少年團」在台灣也擁有龐大粉絲團。有網友在網上反映必須分享一件非常靠北的事，指防彈本來有申請要來高雄世運（主場館）開con，結果他們申請的公文被市政府退回，說要補公文程序，很麻煩，然後他們就不申請了。「說到這，大概就明白了吧」。

網友說，他們（防彈）已經連續兩次在桃園，好不容易要來高雄，但因為高雄市政府，所以又沒來了......。本來台灣阿米們可以在2019年再次看到防彈來台，可惜的是沒辦法了，因為高雄市政府。「所以呢，明年的投票，請阿米們的父母們好好投票吧，真的，台灣加油。」

這則分享引起阿米們（防彈少年團的粉絲）的反彈，不滿高雄市府，並把市長韓國瑜一起罵下去。負責管理高雄國家體育場（原世運主場館）與高雄市現代化綜合體育館(高雄巨蛋)的高雄市政府運動發展局對此發表聲明，表示從未收到BTS防彈少年希望於2019年借用場地舉辦演唱會之任何相關公文。

「這是假消息！」高雄市運發局希望網友自重，勿製造不實訊息，以訛傳訛，企圖影響視聽大眾認知。各界若有場地借用需求，高市政府必定依規定辦理，歡迎各類型活動與運動賽事來文提出申請。

網路近日瘋傳「BTS防彈少年團申請2019年於高雄世運主場館舉辦演唱會受阻」，高...
網路近日瘋傳「BTS防彈少年團申請2019年於高雄世運主場館舉辦演唱會受阻」，高雄市運動發展局澄清是「假消息」。圖／高雄市運發局提供
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高雄市投票防彈少年團

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