高市議會通過總預算案 綠批國民黨不給討論

高雄市議會今天加班三讀審議通過109年度總預算案，民進黨市議員批評國民黨「半毛都不給刪」的作法，民進黨團也譴責國民黨以幾近包裹表決方式，背棄議員職責。

市議會下午3時許起進行總預算審查，審查過程藍綠數度為預算攻防、言語衝突，民進黨議員不滿國民黨干擾，提議清點人數但遭主席、副議長陸淑美反對。

晚上9時20分審查通過109年度總預算案，審定總預算歲入新台幣1401億3799萬7000元，公債及賒借收入104億1978萬2000元，歲出為1465億5777萬9000元，債務還本40億元。

民進黨市議員黃文益等人批評國民黨「半毛都不給刪」的作法，無視議員為人民看緊荷包的職責。

民進黨團發布新聞稿譴責國民黨以限制在野黨議員發言，以幾近包裹表決的方式，一口氣強勢通過包括水利、捷運、海洋、交通等部門預算以及之前的擱置預算，背棄議員應該為市民看顧荷包、審查預算的職責。

民進黨團還指出，距離這次定期大會閉幕12日剩兩天半，仍有逾10個局處預算未審，國民黨身為執政黨，議員席次多、出席率卻欠佳；指責國民黨背棄議員職守護航市府一定會受到人民的唾棄。

針對民進黨議員的批評和譴責，國民黨黨團總召曾俊傑表示，民進黨杯葛議事、清點人數，他強調定期大會已因預算審查延後10天，聲明議會是合議制，運作過程符合民主政治。

事實上，在今天的預算審查過程有多次的火花，黃文益等人不滿副市長李四川、前新聞局長王淺秋等人藐視議會，主張刪除首長特別費等，但礙於表決數額不敵國民黨，包括市長韓國瑜、李四川等人的特別費仍順利闖關。

民進黨市議員鄭孟洳於審查養護工程處公園設施改善工程預算時，要求市府先提出維護公園排序再審預算，她主張擱置逾1億元的預算。不過主席副議長陸淑美裁示指養工處只要做好公園改善工程，如果做不好就究責，便逕行敲槌通過預算。

黃文益不滿陸淑美的裁示而聲援鄭孟洳並批評陸淑美「是共產黨嗎？」鄭孟洳也怒批主席未照議事規則處理她的主張而提議清點人數。不過陸淑美裁示休息，再次引發民進黨議員的不滿，藍綠議員互控不是，曾俊傑主張總預算逕付表決，氣氛一度僵持不下。