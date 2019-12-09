小黨無黨沒糧草爭取選將先倒貼 還有人賣選舉小物

2020選舉，新興政黨百家爭鳴，包括民眾黨、國會政黨聯盟、台灣維新、喜樂島聯盟等都在高雄派人參戰，部分政黨為吸收選將效力，選前議定贊助定額經費。但多數小黨及無黨參選人面對藍綠挾帶龐大資源打選戰，又有大咖、母雞頻頻加持，不免面臨糧草不足窘境，選戰能省則省，有人使用黨部公版文宣，有人自己開宣傳車上街！

●非藍非綠小黨先倒貼百萬

2020總統暨立委選舉異常火熱，小型政黨林立，吸收各地選將發展第三勢力，有民眾爆料，有新成軍的政黨為在各區提滿區域立委名額，開出優渥條件，只要接受提名參選者，登記費20萬由黨部出，後續還供100萬「糧草」，另有一政黨開價更高，接受提名就先挹注200萬。

高雄第4選區立委參選人黃兆呈表示，登記參選前，確有3、4個政黨來洽談提名，「但他們開出的條件，我最後沒有接受，而選擇理念相符，較無資源的台灣維新黨」。

黃兆呈說，他曾對政治心灰意冷十多年，這次再戰是不忍見林園家鄉沒進步，沒有資源就靠熱誠，每天清早5點多他都自行開宣傳車到漁會等地拜會。

代表台灣民眾黨參選的第一選區立委羅鼎城說，黨部挹注區域立委的就是柯P公開說的50萬經費，但黨部協助參選人宣傳或規畫上媒體的費用，相信應該也投資百萬元之譜。

代表台灣維新黨的高雄第四選區立委參選人黃兆呈，常清早自己開宣傳車上路。記者王昭月／攝影 分享 facebook

●他不掛旗 使用黨部公版文宣

立委參選人李柏融曾以樹黨參選，這次代表台灣維新黨參選立委，小黨資源缺乏的問題並非初次面對。他坦言，登記參選至今尚未獲得黨中央挹注參選經費，選舉看板、旗幟都未張掛，僅由黨部印製公版文宣；15日成立競選總部時，情商友人資助，邀到連續劇藝人站台助選。他說，自己是真正的庶民代表，要透過參選告訴年輕人，沒錢沒資源也能參政，無分年紀都可以參與政治、服務社會大眾。

高市第二選區立委參選人李柏融代表台灣維新黨參選，因小黨資源不足，未張掛看版與旗幟。圖／李柏融提供 分享 facebook

●賣選舉小物籌經費

高雄市立委第3選區蘇博廷原是無黨籍，後加入親民黨，參選到現在大約已花了近百萬元，為籌經費，他推出Ｔ恤、帽子和手機小風扇等選舉小物販賣，賣得很便宜，全靠朋友捧場，像Ｔ恤賣390元，朋友大都付500、1000元，其餘則當做贊助。

蘇博廷為了省錢也沒設辦事處，最近有朋友願意以低價便宜租給他，他仍在考慮，「如果親民黨主席宋楚瑜在總部成立時願意南下站台，我就決定承租店面，否則仍維持一個人在街頭拜票的模式」。

代表親民黨參選的蘇博廷，推許多競選小物籌募競選經費。圖／蘇博廷提供 分享 facebook

●拍賣遙控模型車

台灣民眾黨第5選區立委參選人李佳玲說，沒錢有沒錢的打法，她買不到廣告、也買不起廣告，但會用創意來想辦法吸引選民注意，如經營粉絲專頁與選民互動、自製影片爭取觀看曝光。先前她跟團隊將一台小型的遙控模型車，改造成宣傳車上網拍賣，拍賣所得再拿來做宣傳經費。

李佳玲說，她沒有錢掛看板，只有唯一競辦的那101面，也只能自己當「行動看板」，勤跑基層讓大家多看到她本人。

台灣民眾黨提名的李佳玲，把自己當行動看板，勤在街頭拜票。圖／李佳玲提供 分享 facebook

●用臉書、直播促銷

第6選區吳佩蓉說，以無黨籍參選，原就預期很難獲得較多的資源挹注，在開源不易的情況下，盡量採取「自製自銷」的策略，議題和文宣大多一手包辦，再藉由臉書貼文或直播等方式推銷自己，盡量排除文宣小物、宣傳車、旗幟、看板的大筆支出。

她說，選戰進入後期，會有更多與選民面對面的接觸機會，或許會設置募款箱，邊宣講理念，邊進行小額的現金募款。

親民黨高雄第7選區參選人秦詩雁說，親民黨在高雄沒有黨部，大小事她都得親力親為，沒有資源辦募款餐會，就只能爭取選民小額募款支持，看板是好友捐贈贊助，「沒錢的打法，就是腳踏實地去做，對得起自己和黨就好」。

親民黨高雄第7選區參選人秦詩雁10月決定參選後，大小事都親力親為，在地方沒有資源辦募款餐會，就只能爭取選民小額募款支持，最近也在臉書徵求青年志工。圖／截自秦詩雁臉書 分享 facebook

●爭取小額募款 絕不跟企業募

同選區時代力量陳惠敏表示，辦公室每月會公布小額募款的收支，金額跟大黨候選人相比少得可憐，但省省用也還過得去，如果有看板、宣傳廣告等緊急資金需求，會在臉書發求救文進行專案募款。但唯一原則就是不跟企業募款，「企業捐款不一定能變選票，且反而變成選上後的壓力」。目前她有一批20多人組成的志工團隊無償來幫忙跑腿，他們平時都有工作，下班後來陪她站路口、發文宣、跑宣傳車等。

●用社群打空戰 陸戰辦講座

無黨籍參選人林杰正則完全沒募款，選舉經費主要用在打空戰和網頁投放，談醫療相關政策，陸戰部分就只有辦政見講座，並鼓勵市民參與立法，「行醫40年，希望能將經驗和收入回饋社會」，本意就是想幫民眾做一些事，如果募款就違背原本的初衷。