市場攤位租金只要10元 高雄市府：支持青年創業理想

高雄市政府經濟發展局鼓勵青年創業，今天宣布推出「青年創業試驗市場基地」計畫，想創業的高雄青年只要提交營業計畫，就能以年租金10元承租市場攤位，讓高雄在地青年體驗市場環境、花小錢學習當老闆，也為市場注入創意及活力。

高雄市經發局上周已審查選出12位各具特色的提案青年，提案各具特色，包含結合原住民族產業創新價值計畫，以高雄在地食材製作雞精調理包、透過在地大學培力輔導新住民著手經營「盛食餐廳」、建立市場社群媒體行銷販售獨有手工皂及再生療癒盆栽等。

高雄市經發局說，只要設籍在高雄市，20歲至45歲的青年就可以向經發局提出「市場環境說明」、「營業計畫」，市政府經過審查後，就可以讓年輕人實現在傳統市場創業理想。

除了推出「青年創業試驗市場基地」，經發局也推動高雄市鹽埕第一公有零售市場活化，徵選廠商提出創新想法，選出「叁捌地方生活文化公司」，期望透過提案，將市場打造成一個創業基地，讓青年對於創業之路不再只是憧憬的想像，期望在保有鹽埕第一市場的本質下，透過創意的行銷活動，讓在地攤商與外地遊客共同達到社區參與，讓新舊能量在鹽埕第一市場交流激盪。