親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

色情合成圖流出 韓國瑜批選舉變得不入流、下三濫

辜家古厝有多大？ 辜仲諒自曝被嚇傻

日師生訪屏東日式眷舍 感謝台灣保留文化

2019-12-09 16:24聯合報 記者翁禎霞／即時報導

國立屏東大學邀請日本大阪教育大學來台進行台日交流，今天上午特別安排日本來台的師生...
國立屏東大學邀請日本大阪教育大學來台進行台日交流，今天上午特別安排日本來台的師生騎單車拜訪眷村。記者翁禎霞／攝影
分享

國立屏東大學邀請日本大阪教育大學來台進行台日交流，今天上午特別安排日本來台的師生騎單車拜訪眷村，由於眷村大規模保留日式眷舍，讓日本師生看了很有感，有老師說會想起自己小的時候住的房子，甚至感謝台灣把這些文化保留下來。

屏東大學視覺藝術學系今天起至12日與姊妹校日本大阪教育大學舉辦台日交流活動，兩校從2011年交流至今，共享藝術的情緣，也隨著歲月愈增濃厚，學校表示，以往屏大都安排大阪教育大學走訪知名的景點，如墾丁及佛陀紀念館等，今年則積極推廣藝術與在地人文風情的結合。

大阪教育大學師生一行人今早從屏東大學屏師校區騎著腳踏車，途經屏東公園及剛整修完成的日式建築武德館，在造訪勝利星村之前，先來到附近的「黑金町藝術空間」，由蕭珍記文化藝術基金會董事長蕭永忠介紹屏東市的發展脈絡，讓日籍師生了解屏東市與日本的淵源。

日本政府在殖民統治的後期，選定屏東開設飛行場，屏東成為日方南進的重要據點，大量軍事人員進駐，因此在屏東市興建多處官舍，逐漸形成眷村聚落，二戰之後由國民政府接收，做為遷台軍人及眷屬安置之處。建築承襲日式木造風格，磚造基底，鋪設黑瓦斜屋頂，外牆還設計裙帶式雨淋板，以因應台灣的亞熱帶氣候。

今天上午天氣正好，來自日本的師生一行騎著單車走過屏東市區，感受到濃濃的南國風情，尤其是日式眷舍的氛圍，來自日本的教授渡邊美香還感謝台灣把日式眷舍保存下來。

來自日本的教授渡邊美香還感謝台灣把日式眷舍保存下來。記者翁禎霞／攝影
來自日本的教授渡邊美香還感謝台灣把日式眷舍保存下來。記者翁禎霞／攝影
分享

屏東眷村日式建築二戰

延伸閱讀

日本人為何長壽？專家分析飲食三大特色讓他們更...

要當眷村人要快！ 屏東勝利星村又有17幢開放...

相關新聞

屏東新園鄉12日起停水8小時 3400戶受影響

2019-12-09 16:24

穆斯林商機 高雄海洋局攻清真市場

2019-12-09 14:37

高雄駁二復刻70年代 老派約會耍浪漫

2019-12-09 14:36

日本大學師生訪屏東眷村 感謝縣府保存歷史建築

2019-12-09 14:35

明年輿情預算今年發包被疑為選舉 高市府：例行性預算

2019-12-09 12:23

高雄駁二復刻70年代浪漫約會 重溫美好舊時光

2019-12-09 11:25

棄陸電子業工作偕妻回台 他倆靠水產加工闖名號

2019-12-09 11:00

前空姐花光積蓄抵押房子 投入有機菇獲選百大青農

2019-12-09 07:29

連江檢方 跨海桃園反賄選

2019-12-09 00:14

唐鳳：假訊息應60分內澄清

2019-12-09 00:06

澎湖退休軍公教高喊「拔菜」不滿政府年改不公不義

2019-12-08 23:53

高雄本周就業徵才釋出2千職缺，國賓、家樂福都在找人

2019-12-08 23:38

藍批高雄輕軌未交政權就進車廂 前局長：合約早就訂了

2019-12-08 16:39

挺韓21日大遊行 高雄市警局今下午審核通過

2019-12-08 16:29

罷韓3君子捷運站出口發貼紙 籲民眾響應1221罷韓遊行

2019-12-08 15:42

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

噁心！南方澳知名米糕店半夜把廚餘倒漁港 遭人全都錄

2019-12-09 10:59

前空姐花光積蓄抵押房子 投入有機菇獲選百大青農

2019-12-09 07:29

想拿下80%選票蔡英文豪氣定目標 觀眾反應讓她開懷

2019-12-08 20:51

正妹坐神轎成活身媽祖 挨轟「玩過頭」

2019-12-09 14:00

管碧玲為洪慈庸抱不平 「謠言很可怕」

2019-12-08 17:41

澎湖退休軍公教高喊「拔菜」不滿政府年改不公不義

2019-12-08 23:53

台南多了這座美麗的湖就在市中心 明年初開放

2019-12-09 13:51

53歲仍好學 南市警備副隊長完成警佐訓練

2019-12-09 09:07

伯立歐公益路跑 補給太營養被戲稱「痛風盃」

2019-12-08 17:29

注意！豐原國豐路三段從今起封路4天 改道資訊看這邊

2019-12-09 11:49

北捷擬砍8折優惠 雙北會議北捷董座、總經理卻請假

2019-12-09 10:09

減鹽飲食了嗎？苗栗62家盒餐供餐 還教你健康吃

2019-12-08 18:45

高雄本周就業徵才釋出2千職缺，國賓、家樂福都在找人

2019-12-08 23:38

女警甜笑超吸粉 當過教師的她做「宣導紅單」超逗趣

2019-12-08 21:15

內灣所首位原民女警到任 似真人版Dora招人疼

2019-12-09 09:45

斜槓藥師吳嘉文 運用多年古玩收藏顛覆藥局外觀

2019-12-08 18:44

呂玉玲平鎮競總成立 國民黨重量級人物到場力挺

2019-12-08 18:02

蘭陽溫泉季「千人踩街嘉年華」 冷風中登場炒熱氣氛

2019-12-08 22:39

北市府員工民調 柯文哲評分、滿意度雙降

2019-12-09 00:23

綠能專區19億泡湯不顧地方發展 雲縣府：不能只蓋電廠

2019-12-09 13:23

藍營看好韓國瑜在花蓮拿7萬票 綠營盼保住底盤

2019-12-08 17:11

市府員工滿意度下滑 柯文哲：確實很明顯

2019-12-09 11:42

管用？ 桃園市首推實體減速台 盼降低巷道車速少噪音

2019-12-09 11:47

馬偕兒童醫院 111年完工

2019-12-09 00:16

「左流右肺」疫苗 雙北滿65歲免費打

2019-12-09 00:27

八仙塵爆全身六成燒燙傷 女大生不畏目光突破自我

2019-12-08 19:39

限定賞花期 來新北銀河社區賞波斯菊漫遊農村

2019-12-08 13:32

蔡英文點名30歲以下年輕人 投票日勿睡過頭

2019-12-08 19:42

頭份市「客家情、土窯夯」 焢窯體驗農村趣味

2019-12-09 13:21

林國慶接地氣 推八點檔講政見

2019-12-08 19:24

台南榮民之家在天價蛋黃區 規畫遷中山高東側今會勘

2019-12-09 11:47

淡水輔選談立委大選 羅文嘉：民主與非民主戰爭

2019-12-08 20:25

棄陸電子業工作偕妻回台 他倆靠水產加工闖名號

2019-12-09 11:00

鍾情雨來菇 空姐拚成百大青農

2019-12-08 23:05

好心橘／蔡仁堅搶救剩食 籲需要者別客氣

2019-12-09 00:15

蔡易餘選前衝刺 民進黨不分區立委大集合力挺

2019-12-08 18:02

台中立委參選人陳柏維、謝文卿 晚間攻入夜市人群

2019-12-08 22:39

「黨員」回歸「市長」角色 侯友宜視察歡樂耶誕城

2019-12-08 19:33

山雨欲來風滿樓 苗縣議會破天荒明天提前半小時審預算

2019-12-09 13:49

林昶佐成立後援會 鄭文燦批藍營「雙陳記」作秀無下限

2019-12-08 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top