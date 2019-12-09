日師生訪屏東日式眷舍 感謝台灣保留文化

國立屏東大學邀請日本大阪教育大學來台進行台日交流，今天上午特別安排日本來台的師生騎單車拜訪眷村。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

國立屏東大學邀請日本大阪教育大學來台進行台日交流，今天上午特別安排日本來台的師生騎單車拜訪眷村，由於眷村大規模保留日式眷舍，讓日本師生看了很有感，有老師說會想起自己小的時候住的房子，甚至感謝台灣把這些文化保留下來。

屏東大學視覺藝術學系今天起至12日與姊妹校日本大阪教育大學舉辦台日交流活動，兩校從2011年交流至今，共享藝術的情緣，也隨著歲月愈增濃厚，學校表示，以往屏大都安排大阪教育大學走訪知名的景點，如墾丁及佛陀紀念館等，今年則積極推廣藝術與在地人文風情的結合。

大阪教育大學師生一行人今早從屏東大學屏師校區騎著腳踏車，途經屏東公園及剛整修完成的日式建築武德館，在造訪勝利星村之前，先來到附近的「黑金町藝術空間」，由蕭珍記文化藝術基金會董事長蕭永忠介紹屏東市的發展脈絡，讓日籍師生了解屏東市與日本的淵源。

日本政府在殖民統治的後期，選定屏東開設飛行場，屏東成為日方南進的重要據點，大量軍事人員進駐，因此在屏東市興建多處官舍，逐漸形成眷村聚落，二戰之後由國民政府接收，做為遷台軍人及眷屬安置之處。建築承襲日式木造風格，磚造基底，鋪設黑瓦斜屋頂，外牆還設計裙帶式雨淋板，以因應台灣的亞熱帶氣候。