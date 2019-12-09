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小琉球環保餐具 法國節目團隊超驚豔

2019-12-09 13:19中央社 屏東縣9日電

屏東小琉球推行低碳旅遊和減塑運動，當地環保人士推動的海灘貨幣和環保餐具租借的創意受到注目，日前法國旅遊節目到小琉球拍攝，工作團隊對環保餐具概念驚豔不已。

法國電視5台（France 5）有百萬觀眾的旅遊節目「Echappees belles」（暫譯：美麗逍遙遊）到台灣環島拍攝，在交通部觀光局和大鵬灣國家風景區管理處的協助下，日前造訪小琉球，使用「琉島傳奇」工作團隊提供的環保餐具體驗永續旅遊。

法國節目團隊體驗旅行帶著環保杯裝飲用水、使用便當盒買海龜燒等，也品嘗在地減塑餐廳的料理、入住環保旅店，他們從吃、喝、玩、樂全方面體驗小琉球環保之旅，對小琉球美麗的風景與島民對減塑友善環境的重視留下深刻印象。

鵬管處表示，主持人Jerome Pitorin離開小琉球前對「琉島傳奇」工作團隊提供的環保杯愛不釋手，也因此原本是租借的環保杯便轉為禮物贈給主持人，讓環保杯成為最稱職的外交大使。

Jerome Pitorin也向琉島傳奇工作團隊說，將帶著這個杯子繼續前往花蓮拍攝，日後更將帶著這個印有小琉球地標花瓶岩和海龜的環保杯繼續旅行，將小琉球低碳旅遊的精神宣揚國際。

小琉球是是國內著名的海龜棲息地，近年觀光客帶來的龐大垃圾量也成為小島沉重的壓力，由於島上居民了解生態環境對永續發展的重要性，許多店家願意自發性祭出優惠鼓勵遊客採取環保行動。

長期關注海廢議題的「青瓢」與「海湧工作室」便合作發起了「琉島傳奇」環保手遊，串聯友善環境店家，並由店家自願性提供獎品，鼓勵遊客響應自備餐具、退回房間備品等環保行動，從源頭開始垃圾減量。

「海湧工作室」副執行長郭芙表示，今年已實施了約半年的「琉行杯」，免費提供遊客環保杯，由配合店家勸說遊客使用，但遊客配合度仍待加強，明年進一步推廣環保餐具，免費租借包括環保杯、便當盒、免洗筷等活動，另有「雨衣琉著用」行動，將雨衣收回清洗曬乾後，放置於民宿供需要的遊客免費取用，重複利用資源減緩垃圾問題。

另外，全球永續旅遊委員會（GSTC）4日至7日在葡萄牙亞速爾群島舉辦年度論壇，小琉球的「台灣咾咕嶼協會」、「海湧工作室」與「青瓢團隊」發想海灘貨幣，利用淨灘撿拾的玻璃彩繪後，成為參與淨灘獎品，拿到配合店家消費可以優惠，「小琉球愛龜減塑」行動計畫被世界看見，獲邀在GSTC分享經驗。

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