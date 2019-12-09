行道樹飄異味 高市：如疑氣體外洩可通報

高雄市有福木、大葉山欖等樹種在秋冬季節飄散類似瓦斯、豬屎味等異味。高雄市環保局今天提醒民眾不要驚慌，如無法辨識氣味或有疑慮是工業管線洩漏化學物質，可向環保局通報。

每年秋冬季節，民眾經常嗅聞到類似瓦斯和燒焦塑膠等異味，驚慌向高雄市消防局和高雄市環保局通報，最後查明是這些樹種「惹禍」，但也都不敢大意，接獲民眾通報即刻出勤清查戒備。

高雄市環境稽查科長林燦銘告訴中央社記者，這些「惹禍」的樹種如黑板樹、掌葉蘋婆、大葉山欖和福木等，在秋冬季節在開花結果時，就會散發一股讓人難聞的異味「惹禍」。

位於高雄市六合路的舊高雄市議會庭院種植的一棵福木，曾多次「惹禍」被投訴舉報疑有瓦斯滲漏的記錄，消防局和環保局前往查看都是福木開花和果實掉落腐爛的異味。

林燦銘表示，每年11月至隔年2月為黑板樹、大葉山欖等樹種開花結果的季節，黑板樹開花會產生刺鼻化學味道；俗稱臭屁果的大葉山欖會散發類似燒焦塑膠味；俗稱豬屎花的掌葉蘋婆開花期為每年3月至5月，紅色花朵漂亮但會散發類似豬屎味。

由於加上冬季大氣擴散條件不佳，這些樹種飄散的異味容易累積不易消散，在晚間味道更為明顯，才導致民眾陳情疑似工廠排放廢氣，經環保局人員到場查證後發現為植物散發的味道。

高雄市環保局提醒民眾如有聞到飄散的異味時，可先於住家附近查看是否有種植會散發異味的樹種，如果無法辨識氣味或有疑慮，擔心是工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或環保局公害陳情專線07-7317600，環保局將派人前往現場確認。