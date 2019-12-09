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高雄駁二復刻70年代浪漫約會 重溫美好舊時光

2019-12-09 11:25聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

港邊舞池、約會理容院、冰菓室，高雄駁二本周末12月14、15日下午2點到晚間9點，在大義倉庫舉辦「2019駁二復刻浪漫提案」，追溯70年代的浪漫約會情節，邀民眾來復刻一場浪漫的約會！

文化局表示，駁二港邊場域及藝術氛圍，是許多情侶約會出遊的熱門地點，今年以港邊大舞廳、筆記本超級市場、約會理容院、羅曼蒂克冰菓室、古物珠寶盒、原創手作市集等6大主題，帶大家重溫經典美好的舊時光，回到沒有智慧型手機、寫情書送花示愛的純真年代。

駁二2017年就曾辦過「復刻約會提案」，首次將舞池搬到港邊，跳起第一支舞，造成熱烈回響，許多民眾玩到捨不得回家，今年再度重溫經典，除了舞池之外，還有冰菓室、理容院等昔日約會必備行程，駁二熱門的「筆記本超級市場」也共襄盛舉，讓大家度過一個復古又浪漫的周末假期。

由駁二本東倉庫商店規畫的「筆記本超級市場」，有嚴選信紙、筆記本、卡片等書寫傳情提案，並於現場提供書寫專區與代寄服務，讓手寫溫度更顯問候的暖意。

「約會理容院」由Model.Me隨囍駁二提供美髮造型服務，幫約會情侶吹起復古半屏山瀏海、梳個紳士油頭都沒問題，換上在「古物珠寶盒」挑選的洋裝、花襯衫，別上原創手作市集的戰利品首飾，走出理容院時，彷彿穿越時空隧道，抵達70年代的臨港舊倉庫，再挑束花作為驚喜，享受復古浪漫的盛大派對。

「羅曼蒂克冰菓室」及人氣攤車美食，推出活動限定混搭古早味，讓民眾享用羅曼蒂克的另類燭光晚餐。吃飽喝足了，再到「港邊大舞廳」，由高雄Swing Dance的「ICK: I Charleston Kaohsiung愛.查爾斯頓高雄」團隊合作，帶來精采演出與帶跳教學，以老派浪漫的社交舞，感受Swing Dance的舞動魅力。

駁二「復刻浪漫提案」12月14日、15日登場，不論獨自探索或是兩人甜蜜共度，都能放慢腳步穿梭老倉庫間，感受單純美好的舊時光風情與迷人的港畔風景。詳細資訊請上駁二facebook及「復刻浪漫提案」活動頁查詢。

「2019駁二復刻浪漫提案」本周末下午2點到晚間9點在大義倉庫登場，有港邊舞池、...
「2019駁二復刻浪漫提案」本周末下午2點到晚間9點在大義倉庫登場，有港邊舞池、約會理容院、冰菓室，追溯70年代的約會情節，邀民眾來復刻一場浪漫約會。圖／駁二提供
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「2019駁二復刻浪漫提案」本周末下午2點到晚間9點在大義倉庫登場，有港邊舞池、...
「2019駁二復刻浪漫提案」本周末下午2點到晚間9點在大義倉庫登場，有港邊舞池、約會理容院、冰菓室，追溯70年代的約會情節，邀民眾來復刻一場浪漫約會。圖／駁二提供
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「2019駁二復刻浪漫提案」本周末下午2點到晚間9點在大義倉庫登場，有港邊舞池、...
「2019駁二復刻浪漫提案」本周末下午2點到晚間9點在大義倉庫登場，有港邊舞池、約會理容院、冰菓室及筆記本超市，追溯70年代的約會情節，邀民眾來復刻一場浪漫約會。圖／駁二提供
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