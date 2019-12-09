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評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

棄陸電子業工作偕妻回台 他倆靠水產加工闖名號

2019-12-09 11:00聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

鮭魚返鄉！屏東東港林文豐原本在大陸台資電子業工作近10年，並與來自四川的邵莉梅結婚，前年兩人辭去工作返台，將老家原漁產買賣事業升級為水產加工，產品都經過屏科大檢驗合格，並利用網路行銷和宅配服務，逐漸闖出名號。

43歲的林文豐父母在東港漁市經營漁產買賣工作，林說雖然在大陸已升到經理職，但因為父母親年邁，希望回台照顧父母，於是前年帶著妻子回到東港。他認為水產加工利潤較好，在母親導下，到漁市場選購新鮮烏魚子、魚蝦料等，從做海鮮丸學起，內餡及配料，干貝脆丸、魚翅丸、花枝丸等，用料實在，而且口感有咬勁。

妻子邵莉梅過去住在四川成都，少有機會吃到新鮮魚貨，而吃過的魚丸也較生硬，她認為台灣的魚丸、花枝丸，比在中國吃的更有味道，而且整條蝦子及花枝原型，不僅有口感而且美味，就像是吃整條的蝦魚般好吃。

邵莉梅本身也有農業底子，四川農業大學畢業，還擁有獸醫、飼料檢驗及水生物防治的三類專業執照。她也報考屏東縣農業大學重拾課本，加深對台灣農業及漁業印象，她認為唸農業大學和同學間的互動交流很重要。

邵莉梅說，課堂上教導如何行銷農產，她自己買了很多拍攝道具，自己設計包裝，配合場景，還買了專業書籍研究，幫每種產品拍得精緻美觀，不輸給外面的設計公司。

兩夫妻過去在中國的大企業公司上班，過著朝九晚五的固定生活，回到台灣接觸及擴展家中事業，朝不同面向發展，以積極態度勢必闖出一片天地來。

屏東東港林文豐（右）與來自四川的邵莉梅（左）結婚，前年兩人辭去大陸工作返台，將老...
屏東東港林文豐（右）與來自四川的邵莉梅（左）結婚，前年兩人辭去大陸工作返台，將老家原漁產買賣事業升級為水產加工。記者江國豪／攝影
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