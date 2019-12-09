親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

搶錢姊妹花（上）：《冰雪奇緣2》「炸了」？

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

影／旗山馬拉松 空拍美景盡收眼底

2019-12-09 10:47攝影中心 記者林澔一／高雄即時報導

第三屆旗山香蕉馬拉松昨天從旗山開跑，全台5千跑友齊聚。旗山香蕉馬拉松是高雄市年度運動盛事，由聯合數位文創與旗山、美濃兩地區公所合辦。事分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里與親子組5公里等組別。全馬路徑涵蓋旗山、美濃兩地，田園、湖景風光盡收眼底。

第三屆旗山香蕉馬拉松從旗山體育場開跑。記者林澔一／攝影
第三屆旗山香蕉馬拉松從旗山體育場開跑。記者林澔一／攝影
分享

香蕉馬拉松美濃

延伸閱讀

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456...

廣州馬拉松破個人最佳 張嘉哲拚東奧

香蕉路跑 5000人吃好玩好

旗山馬拉松 空拍美景盡收眼底

相關新聞

連江檢方 跨海桃園反賄選

2019-12-09 00:14

唐鳳：假訊息應60分內澄清

2019-12-09 00:06

澎湖退休軍公教高喊「拔菜」不滿政府年改不公不義

2019-12-08 23:53

高雄本周就業徵才釋出2千職缺，國賓、家樂福都在找人

2019-12-08 23:38

藍批高雄輕軌未交政權就進車廂 前局長：合約早就訂了

2019-12-08 16:39

挺韓21日大遊行 高雄市警局今下午審核通過

2019-12-08 16:29

罷韓3君子捷運站出口發貼紙 籲民眾響應1221罷韓遊行

2019-12-08 15:42

別錯過！屏東火車站前每晚上演水舞燈光聖誕Show

2019-12-08 10:13

高雄都發局力推「6大住宅輔助計畫」照顧更多弱勢

2019-12-08 10:12

影／旗山香蕉馬拉松霧中開跑 沿途景色美翻

2019-12-08 10:10

景點垃圾子車方便變隨便 墾管處收回改垃圾不落地

2019-12-08 09:52

旗山香蕉馬拉松今晨開跑 5千跑友有人推著香蕉車

2019-12-08 09:27

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

好消息！竹市馬偕兒童醫院取得設置許可 3年後可蓋好

2019-12-08 11:10

想拿下80%選票蔡英文豪氣定目標 觀眾反應讓她開懷

2019-12-08 20:51

前空姐花光積蓄抵押房子 投入有機菇獲選百大青農

2019-12-09 07:29

五楊高架延伸至頭份完成評估 林智堅：願景終於要實現

2019-12-08 16:49

管碧玲為洪慈庸抱不平 「謠言很可怕」

2019-12-08 17:41

新店中正陸橋拆除 年底前還有2陸橋待拆除

2019-12-08 16:30

澎湖退休軍公教高喊「拔菜」不滿政府年改不公不義

2019-12-08 23:53

藍批高雄輕軌未交政權就進車廂 前局長：合約早就訂了

2019-12-08 16:39

挺韓21日大遊行 高雄市警局今下午審核通過

2019-12-08 16:29

桃園馬祖人比離島馬祖還多 連江檢方跨海與桃檢反賄選

2019-12-08 14:56

減鹽飲食了嗎？苗栗62家盒餐供餐 還教你健康吃

2019-12-08 18:45

影／吳怡農民生公園開唱 「愛如潮水」好聽到耳朵懷孕了

2019-12-08 16:02

高雄本周就業徵才釋出2千職缺，國賓、家樂福都在找人

2019-12-08 23:38

女警甜笑超吸粉 當過教師的她做「宣導紅單」超逗趣

2019-12-08 21:15

呂玉玲平鎮競總成立 國民黨重量級人物到場力挺

2019-12-08 18:02

罷韓3君子捷運站出口發貼紙 籲民眾響應1221罷韓遊行

2019-12-08 15:42

53歲仍好學 南市警備副隊長完成警佐訓練

2019-12-09 09:07

伯立歐公益路跑 補給太營養被戲稱「痛風盃」

2019-12-08 17:29

蘭陽溫泉季「千人踩街嘉年華」 冷風中登場炒熱氣氛

2019-12-08 22:39

公費流感疫苗今開打 台中140衛生所醫療院所不打烊

2019-12-08 13:32

藍營看好韓國瑜在花蓮拿7萬票 綠營盼保住底盤

2019-12-08 17:11

八仙塵爆全身六成燒燙傷 女大生不畏目光突破自我

2019-12-08 19:39

影／鹿港烏魚樂時節 免費吃烏魚子今下午再一場

2019-12-08 14:31

蔡英文點名30歲以下年輕人 投票日勿睡過頭

2019-12-08 19:42

內灣所首位原民女警到任 似真人版Dora招人疼

2019-12-09 09:45

影／旅美投手陳偉殷會來基隆 蔡適應牽的線

2019-12-08 14:12

「左流右肺」疫苗 雙北滿65歲免費打

2019-12-09 00:27

限定賞花期 來新北銀河社區賞波斯菊漫遊農村

2019-12-08 13:32

斜槓藥師吳嘉文 運用多年古玩收藏顛覆藥局外觀

2019-12-08 18:44

淡水輔選談立委大選 羅文嘉：民主與非民主戰爭

2019-12-08 20:25

馬偕兒童醫院 111年完工

2019-12-09 00:16

林國慶接地氣 推八點檔講政見

2019-12-08 19:24

北台南家扶感恩市集 19歲及17歲姐弟獲選自強家庭

2019-12-08 14:07

北捷擬砍8折優惠 雙北會議北捷董座、總經理卻請假

2019-12-09 10:09

北市府員工民調 柯文哲評分、滿意度雙降

2019-12-09 00:23

蔡易餘選前衝刺 民進黨不分區立委大集合力挺

2019-12-08 18:02

氣溫驟降 65歲以上長者及幼兒即日起施打流感疫苗

2019-12-08 14:56

蔡英文「掛保證」洪慈庸定會贏 她是年輕世代的希望

2019-12-08 16:19

「黨員」回歸「市長」角色 侯友宜視察歡樂耶誕城

2019-12-08 19:33

台中立委參選人陳柏維、謝文卿 晚間攻入夜市人群

2019-12-08 22:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top