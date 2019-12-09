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前空姐花光積蓄抵押房子 投入有機菇獲選百大青農

2019-12-09 07:29聯合報 記者潘欣中／即時報導

曾任空姐、保險業務襄理的丁采綸，對在屏東墾丁吃過的雨來菇滋味難忘，4年前台北到產地「尋根」，沒想到愛上恆春半島的好山好水租地種起雨來菇，從都會時尚女變身鄉下農婦，她力行有機栽植，從「門外漢」到通過有機認證並導入乾燥技術延長賞味期，一路上吃足苦頭，獲今年農委會百大青農肯定，雖然花光積蓄、房子還抵押貸款，她樂在其中。

現年45歲的丁采綸，18歲就考進長榮擔任空姐，24歲轉往壽險業工作，優異表現還加入美國百萬圓桌會員，一次出遊來到墾丁後壁湖，對被喻為「情人的眼淚」的雨來菇（學名：陸生藍綠藻）滋味難忘，4年前到產地滿州鄉了解栽植過程，愛上當地的自然清幽環境，不久在人跡罕至的滿州鄉里德村野溪旁租地種植雨來菇，取名沁園農場，每天穿著雨鞋彎腰整地、拔草、被烈日烤曬，親友和同事都不敢置信。

對農業「門外漢」的丁采綸，憑著一股「力行友善環境農業」的熱情投入，卻發現不是想像中那麼簡易，從無到有的3年多過程，不僅花光積蓄，房子還抵貸款，更吃足了苦頭，因不用除草劑常要除草，農地拉不到電，她循獸徑越過山丘從高地牽管引水，利用地勢高差構築自動噴灌系統，碰上颱風，工寮、農園設施被吹毀，又得從頭再來，當拿到有機認證並成功導入乾燥技術延長賞味期，形容這段過程可以出書了。

從對農業一竅不通的都會女，到受肯定的台灣百大青農，丁采綸笑說，這原本不她的人生規畫，當初憑著單純的信念，要種出安心吃的食物，即使從農之初被騙200多萬，依然堅持信念，從失敗中不斷學習，常被問到後不後悔，其實，現在很享受簡單又忙碌充實的日子；有機驗證只是資格，重要的是良心與誠信，為推動食農環境體驗，未來考慮移至牡丹鄉，讓休耕農地活化，帶動更多人投入友善耕法，讓環境生態永續。

從都會時尚女變身鄉下農婦的丁采綸（右），力行有機栽植，從「門外漢」到通過有機認證...
從都會時尚女變身鄉下農婦的丁采綸（右），力行有機栽植，從「門外漢」到通過有機認證並導入乾燥技術延長賞味期，一路上吃足苦頭，獲今年農委會百大青農肯定。圖／丁采綸提供
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從都會時尚女變身鄉下農婦的丁采綸（右），力行有機栽植，從「門外漢」到通過有機認證...
從都會時尚女變身鄉下農婦的丁采綸（右），力行有機栽植，從「門外漢」到通過有機認證並導入乾燥技術延長賞味期，一路上吃足苦頭，獲今年農委會百大青農肯定。圖／丁采綸提供
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從都會時尚女變身鄉下農婦的丁采綸，力行有機栽植，從「門外漢」到通過有機認證並導入...
從都會時尚女變身鄉下農婦的丁采綸，力行有機栽植，從「門外漢」到通過有機認證並導入乾燥技術延長賞味期，一路上吃足苦頭，獲今年農委會百大青農肯定。圖／丁采綸提供
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從都會時尚女變身鄉下農婦的丁采綸，力行有機栽植，從「門外漢」到通過有機認證並導入乾燥技術延長賞味期，一路上吃足苦頭，獲今年農委會百大青農肯定。圖／丁采綸提供
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從都會時尚女變身鄉下農婦的丁采綸（右），力行有機栽植，從「門外漢」到通過有機認證並導入乾燥技術延長賞味期，一路上吃足苦頭，獲今年農委會百大青農肯定。圖／丁采綸提供
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青農空姐墾丁

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