前空姐花光積蓄抵押房子 投入有機菇獲選百大青農

曾任空姐、保險業務襄理的丁采綸，對在屏東墾丁吃過的雨來菇滋味難忘，4年前台北到產地「尋根」，沒想到愛上恆春半島的好山好水租地種起雨來菇，從都會時尚女變身鄉下農婦，她力行有機栽植，從「門外漢」到通過有機認證並導入乾燥技術延長賞味期，一路上吃足苦頭，獲今年農委會百大青農肯定，雖然花光積蓄、房子還抵押貸款，她樂在其中。

現年45歲的丁采綸，18歲就考進長榮擔任空姐，24歲轉往壽險業工作，優異表現還加入美國百萬圓桌會員，一次出遊來到墾丁後壁湖，對被喻為「情人的眼淚」的雨來菇（學名：陸生藍綠藻）滋味難忘，4年前到產地滿州鄉了解栽植過程，愛上當地的自然清幽環境，不久在人跡罕至的滿州鄉里德村野溪旁租地種植雨來菇，取名沁園農場，每天穿著雨鞋彎腰整地、拔草、被烈日烤曬，親友和同事都不敢置信。

對農業「門外漢」的丁采綸，憑著一股「力行友善環境農業」的熱情投入，卻發現不是想像中那麼簡易，從無到有的3年多過程，不僅花光積蓄，房子還抵貸款，更吃足了苦頭，因不用除草劑常要除草，農地拉不到電，她循獸徑越過山丘從高地牽管引水，利用地勢高差構築自動噴灌系統，碰上颱風，工寮、農園設施被吹毀，又得從頭再來，當拿到有機認證並成功導入乾燥技術延長賞味期，形容這段過程可以出書了。