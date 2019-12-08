高雄本周就業徵才釋出2千職缺，國賓、家樂福都在找人

高雄市本周辦理9場徵才，共有50家廠商釋出2000個以上職缺，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢(網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )，或電洽07-733-0823轉408。

勞工局就業訓練中心表示，12月10日（周二）下午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），佳德健康便當店徵外場人員3人、櫃台人員2人、二廚2人，嘉里大榮物流公司徵大貨車司機10人、夜班理貨人員6人，迅束企業公司徵清潔員7人，金琪工程徵行政助理2人、技工10人、防水工程人員5人，亞瑟環境清潔公司徵清潔員22人。

同天下午2點30分到4點在新興社服中心（高雄市新興區中正三路36號，07-5509848），台灣善商SUKIYA徵儲備幹部10人、區域限定社員10人、全職內外場人員10人，國賓大飯店徵櫃檯接待員2人、司門員1人、中西餐廳服務員5人、廚師2人、房務員13人、洗碗員7人、清潔員3人。

此外，東州互聯網實業徵客服人員13人，瑞興發工業徵操作工80人，華新科技徵操作工260人，台灣恩智浦半導體徵操作工180人，日月光半導體製造徵操作工80人，頎邦科技徵操作工70人，台灣典範半導體徵操作工70人，高翼起重工程徵技術工6人。

11日（周三）下午2點到3點30分在前鎮區民權里活動中心（高雄市前鎮區管仲路50巷1號，07-8220790），良安行徵操作人員10人、清潔人員5人、海光企業徵機械、電氣維修員6人、技術員4人、天車手人員4人，鼎基先進材料徵技術員10人、作業員10人，摩斯漢堡徵營運儲備幹部10人、兼職服務人員30人，金御園食品實業徵作業員10人、品管助理2人，晶城環保服務徵儲備幹部1人、清潔人員4人。

同天下午2點到4點鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），凱喬科技實業徵操作工(5人)、三芳化學工業公司操作工(165人)、世德工業公司操作工(38人)、峻暐興業公司操作工(9人)、永誠興業公司操作工(58人)。

同天下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521），信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人，天正國際精密機械公司徵繪圖人員2人、生管人員1人、採購人員1人、工程師2人、電控人員1人。

另外，臨海居家式服務類長照服務機構照服員5人，楠梓電子徵工程師5人、儲備組長1人，芮可企管顧問公司徵品檢技術員5人、機台操作員5人，致茂電子徵工程師5人，公準精密工業公司操作工100人，南大門8色烤肉韓食館徵內外場服務人員8人，石二鍋見習襄理3人、計時人員5人。

12日（周四）下午2點到3點30分左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848），黑橋牌企業徵計時人員30人、台灣興勝半導體材料公司徵技術員33人、工程師7人、先鋒保全徵保全員5人、中華警安保全徵保修專員3人、保全員3人、業務人員2人。

13日（周五）下午1點到5點在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-7330823#325），辦理「家樂福」專案徵才，預計招募55名正職、兼職服務專員，時薪158元，月薪2萬4千元起。

同天下午1點30分到3點30分在左營就業服務站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）由「海底撈火鍋」到站專案徵才，提供40名內外場餐飲服務員職缺，月薪3萬1千元起。