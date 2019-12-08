金門高梁酒中國獲獎 金酒：可提升品牌影響力

金門酒廠生產的高粱酒，繼在世界三大白酒獎獲得多項雙金牌獎後，今天又獲頒中國質量品牌匠心品質金獎；金酒廈門分公司董事長楊應雄說，定能提升金門高梁酒在大陸品牌影響力。

金酒發布新聞表示，由中國大陸紅旗出版社、人民日報社增刊主辦的第2屆中國質量品牌先鋒論壇，今天在北京舉行，以「輝煌70載，匠心永傳承」為主軸，邀請大陸中央電視台品牌顧問著名品牌戰略專家李光斗等政商學界知名人士參與。

金酒表示，金酒在論壇中獲得匠心品質金獎，由楊應雄代表受獎，這也是金酒繼世界三大白酒獎─舊金山世界烈酒競賽、終極烈酒挑戰賽和世界食品品質評鑒大賞獲得多項雙金牌獎後再次得到的榮耀，也代表金門高粱酒匠心工藝再獲肯定。

金門酒廠說，金門高粱酒秉持高溫製麴、高壓蒸飯、高溫接酒、低溫發酵、低溫入池、傳統翻糟「三高二低一翻」的傳統工藝，用時間淬鍊經典，因此經過網站公示、地方測評、行業測評、網上測評、專家評審團評審後獲得匠心品質金獎，榮登中國大陸匠心品牌榮耀盛典。

楊應雄在論壇前接受央視專訪時表示，金門酒廠堅持以純糧固態發酵的釀酒工藝，生產供應真實不勾兌的金門高梁酒，分享給雅好白酒的消費者，金門高粱酒代表中華傳統釀酒工藝的匠心傳承，讓消費者品味海峽兩岸交流的感動情懷。

金酒表示，金門高粱酒的工藝及品牌故事將收錄在這次活動專刊「匠心之路」內，向大陸中央、地方黨政機關等相關單位發行。另外，央視「匠心」節目組也特別拍攝「金風玉露」金門高粱酒匠心紀錄片，今天起在央視發現之旅頻道首播，並將在9日重播，後續也會透過各地方電視台及網路媒體播映。楊應雄深信，獲獎和紀錄片的播出，定能大幅提升金門高粱酒在大陸地區的品牌影響力。