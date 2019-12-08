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影／旗山馬拉松 空拍美景盡收眼底

2019-12-08 19:28攝影中心 記者林澔一／高雄即時報導

第三屆旗山香蕉馬拉松今天從旗山體育場開跑，全台5千跑友齊聚。旗山香蕉馬拉松是高雄市年度運動盛事，由聯合數位文創與旗山、美濃兩地區公所合辦。事分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里與親子組5公里等組別。全馬路徑涵蓋旗山、美濃兩地，田園、湖景風光盡收眼底。

第三屆旗山香蕉馬拉松今天從旗山體育場開跑。記者林澔一／攝影
第三屆旗山香蕉馬拉松今天從旗山體育場開跑。記者林澔一／攝影
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香蕉馬拉松美濃

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