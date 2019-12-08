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國際移民節登場 新住民看選舉：激烈又熱鬧

2019-12-08 18:03聯合報 記者翁禎霞／即時報導

屏東縣政府今天在屏東勝利新村舉辦國際移民節，吸引17個國家新住民參與，包括台灣本地的客家、閩南及排灣等族群也加入，現場猶如國際村，尤其屏東縣有近2萬張新住民選票，不但參選人力爭，新住民對台灣選舉也有不同感受，嫁來台20多年的越南新住民阮美麗說，在越南從未投過票，卻在台灣經歷多次總統大選，她說，台灣的選舉真的是激烈又熱鬧。

今天下午的勝利新村很有異國風，這項活動是由屏東縣政府主辦，內政部移民署也協助推廣，現場除了異國美食外，還有越南、日本、印尼等各國的音樂、舞蹈展示，例如來自印尼的傳統樂器「安克隆」，就吸引許多民眾體驗試彈，還有來自台灣正宗的布袋戲，也讓現場觀眾看得目不轉睛。

最近正是台灣選舉最競爭的時候，立委參選人鍾佳濱的太太楊茹憶今天也扮演丈夫分身出席爭取支持，而新住民對選舉也有自己的觀察，有的新住民就說，台灣選舉雖然很競爭，但也熱鬧，證明台灣真的民主。

嫁到台灣廿多年的阮美麗過去在越南不曾投過票，但來台後已經歷多次總統大選，阿扁、馬英九等前任總統，她都投過票，是過去在越南不曾有過的民主經驗。

另一位來自印尼的馬月娥也是來台廿多年，她說自己過去在印尼就投過票，不過當時年輕，並不了解投票的意義，反而是來台後才知道手中的一票有多重要，要維護新住民的權益，就必須用選票為自己發聲，她說台灣選舉和印尼差不多，就是次數更多、也更熱鬧。

屏東國際移民節今天下午登場，現場有來自17國的新住民齊聚一堂。記者翁禎霞／攝影
屏東國際移民節今天下午登場，現場有來自17國的新住民齊聚一堂。記者翁禎霞／攝影
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屏東國際移民節今天下午登場，現場有來自17國的新住民齊聚一堂。記者翁禎霞／攝影
屏東國際移民節今天下午登場，現場有來自17國的新住民齊聚一堂。記者翁禎霞／攝影
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屏東國際移民節今天下午登場，現場有來自17國的新住民齊聚一堂。記者翁禎霞／攝影
屏東國際移民節今天下午登場，現場有來自17國的新住民齊聚一堂。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府新住民

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