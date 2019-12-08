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挺韓21日大遊行 高雄市警局今下午審核通過

2019-12-08 16:29聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

挺韓、罷韓遊行將在本月21日舉行，由於韓競辦執行長、前立委林國正本周四向高雄市警局提出「南方崛起，高雄光榮周年慶大遊行」申請，市警局依據相關規定，在今天下午2點時審核通過。

據了解，「南方崛起 高雄光榮周年慶大遊行」預估參與人數約1萬人，至於同天舉行的「罷韓大遊行」預估有10萬人到場，2條路線最近距離雖仍相距3.8公理，但警方不敢大意，不排除向警政署申請保四、保五支援警力。

2場遊行眾所矚目，為避免雙方支持者在集合、遊行及散場時發生衝突，警政署長陳家欽昨天也南下高雄關心，他強調如有需要，警政署會增派警力支援，並嚴懲暴力。

高雄市警局副局長王欽源呼籲，言論自由建立在法治基礎上，參與活動的民眾及團體，應以和平理性方式表達意見述求。警方將秉持保障合法、取締非法，防制暴力原則，絕不容許暴力行為發生。

王欽源指出，遊行路線將會經過的高鐵左營站、高雄火車站及捷運美麗島站等地，市警局相關單位會視蒐集到的情資，做出規劃。若警力不足，市警局將會向警政署申請保四、保五等單位支援。

媒體問及，火車、捷運等大眾交通運輸工具，若民眾有衝突發生？王說，市警局會向鐵路警察局與捷運公司協調，視實際上參與人數來討論班數等問題，來服務前來參與的民眾。至於站體部分，由轄區分局、保安警力負責，確保民眾安全。

挺韓、罷韓遊行將在本月21日舉行，由於韓競辦執行長、前立委林國正本周四時才向高雄...
挺韓、罷韓遊行將在本月21日舉行，由於韓競辦執行長、前立委林國正本周四時才向高雄市警局提出「南方崛起 高雄光榮周年慶大遊行」申請，市警局依據相關規定，在今天下午2點時審核通過。記者邱奕能／攝影
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挺韓、罷韓遊行將在本月21日舉行，由於韓競辦執行長、前立委林國正本周四時才向高雄...
挺韓、罷韓遊行將在本月21日舉行，由於韓競辦執行長、前立委林國正本周四時才向高雄市警局提出「南方崛起 高雄光榮周年慶大遊行」申請，市警局依據相關規定，在今天下午2點時審核通過。記者邱奕能／攝影
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