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直播／漢子、禿子同台！侯友宜出席新北造勢力挺韓國瑜

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罷韓3君子捷運站出口發貼紙 籲民眾響應1221罷韓遊行

2019-12-08 15:42聯合報 記者蔡容喬／即時報導

「Wecare高雄」將於本月21日在南高雄發動罷免高雄市長韓國瑜遊行，另一方面，韓陣營也選在同一日於北高雄舉辦「挺韓大遊行」迎戰，今下午wecare發起人尹立、公民割草李醫師及台灣基進張博洋現身人來人往的新崛江商圈，向民眾發放「光復高雄守衛台灣」貼紙，不少人上前索取，有人主動表明「我會參加！」

尹立表示，韓陣營跟警方申請1萬人，低報遊行人數，對外卻宣稱30到50萬人，將人民的安全棄如敝屣，提高可能衝突的風險，「我們手無寸鐵，韓市長是執政者，不應當家鬧事」，會和平理性表達訴求，除了21日號召民眾走上街頭罷韓，26日也會將連署書送進中選會，啟動罷免程序。

李醫師說，韓國瑜將高雄作為他政治生涯的祭壇，在罷韓遊行當天鼓吹支持者，把高雄作為造勢工具，這段時間以來罷韓行動一直都以和平理性方式進行，也呼籲參加罷韓遊行的民眾拿出公民素養，我們有信心，支持者不會滋事挑釁，韓陣營同一天舉行遊行的意圖明顯，如有事端，韓團隊應該負起完全責任。

張博洋表示，今天來發放光復高雄的貼紙，不是向誰挑釁或向韓粉叫囂，而是想找回負責任的高雄市府。「去年韓流時，我們曾以為韓市長會改變高雄，現在我們知道靠的不是英雄政治人物，而是手中那張選票」。

尹立說，這場遊行並不是刻意要增加警方勤務，但兩場遊行可能造成更多事端發生，也希望警方留意，雖然兩遊行路線不重疊，但在捷運等交通集點，如有衝突狀況，參與者的安全絕對是最重要的。

「Wecare高雄」將於21日在發動罷韓遊行，今下午發起人尹立（左起）、公民割草...
「Wecare高雄」將於21日在發動罷韓遊行，今下午發起人尹立（左起）、公民割草李醫師及台灣基進張博洋現身人來人往的新崛江商圈，向民眾發放「光復高雄守衛台灣」貼紙。記者蔡容喬／攝影
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「Wecare高雄」、公民割草及台灣基進等將於21日在發動罷韓遊行，今下午向民眾...
「Wecare高雄」、公民割草及台灣基進等將於21日在發動罷韓遊行，今下午向民眾發放「光復高雄守衛台灣」貼紙。記者蔡容喬／攝影
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「Wecare高雄」將於21日在發動罷韓遊行，今下午發起人尹立等人現身人來人往的...
「Wecare高雄」將於21日在發動罷韓遊行，今下午發起人尹立等人現身人來人往的新崛江商圈，向民眾發放「光復高雄守衛台灣」貼紙。記者蔡容喬／攝影
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「Wecare高雄」將於21日在發動罷韓遊行，今下午發起人尹立（右三）、公民割草...
「Wecare高雄」將於21日在發動罷韓遊行，今下午發起人尹立（右三）、公民割草李醫師（右二）及台灣基進張博洋（右一）現身人來人往的新崛江商圈，向民眾發放「光復高雄守衛台灣」貼紙。記者蔡容喬／攝影
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