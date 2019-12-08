家扶園遊會軍民一起來 太武戰鼓隊熱血揭幕

金防部太武戰鼓社6名男女戰士，今天以氣勢磅礡的戰鼓聲，揭開金門家扶中心愛心園遊會序幕。他們精神抖擻鼓出威震八方的雷鳴戰鼓場面，不但為園遊會注入暖流，也成為亮點。

每年歲末的家扶中心扶幼助學愛心園遊會，是金門地區民眾引頸期盼的熱鬧聚會，最受歡迎的莫過於海龍蛙兵的戰技操演。他們身著紅短褲在寒冬裡奮勇搏擊的畫面，讓金門鄉親熱血沸騰。不過，今年「紅短褲」有任務在身告假，改由金門守備大隊的太武戰鼓社上陣。

太武戰鼓隊今天由輔導長林建宏帶隊，下士林倚如和林宏穎，上兵阿妞拔拉夫拉夫、陳方淳和游誠鶴，以及中士陳君豪演出，獲得滿堂彩。

其中，陳方淳和阿妞是初登場，陳方淳說，真的很緊張，還要再努力；阿妞的女兒則是來為媽媽打氣；同為新手的林倚如說，覺得戰鼓很帥就參加了，雖然今天是第3次上場演出，但卻是首次站在中央最顯眼的位置，覺得壓力好大，好在對自己的表現還算滿意。

游誠鶴小時就愛玩鼓，參加戰鼓社順理成章，已在公開演出多次，覺得今天的演出，自己也深受感動。來自中壢的陳君豪有客家花式大鼓的基礎，不過今天職司敲鈸，在眾鼓手中獨樹一幟，也得到不少鄉親注目。

金防部政綜組組長黃錢龍表示，陸軍司令部長官期盼金防部官兵在勤務備戰之餘，能組織社團，培養健康休閒，一方面健全官兵身心靈，同時也可以配合地方活動，加強軍民關係。

因此，在金防部政戰主任劉強華6月到任後，先前停頓已久的戰鼓社率先恢復，由在金防部服役的九天民俗技藝團團員的下士陳儀文指導下，戰鼓社如虎添翼，今夏成立以來已參與八二三和古寧頭戰役紀念活動、李光前廟慶典、小金芋頭節、金防部隊慶等演出。

此外，海巡人員愛心也不落後，在第9岸巡隊隊長吳建冠率領下，把咖啡機搬到會場，賣起手沖咖啡，所得全部捐贈家扶中心。

今年扶幼助學愛心遊會，共有80多個攤位，包括飲食、用品、遊戲、兒保闖關等。呼應豬年，現場推出的園遊券滿額贈小撲滿動。家扶中心主任李桂平說，有民眾把撲滿帶回家後，存滿再回送給家扶中心。