高雄都發局力推「6大住宅輔助計畫」照顧更多弱勢

蔡英文政府日前拋出8年20萬戶社會住宅政見，分配各地方政府不同額度，台北市長柯文哲痛批，「社宅是用蓋的，不是嘴炮的」，高雄都發局長林裕益今天有感而發，強調高雄市已擬定全方位居住需求導向的「六大住宅輔助計畫，主要迎合社會弱勢、經濟弱勢、居住弱勢、租屋需求、購屋需求、房屋修繕等各種需求，是多元、務實的政策。

林裕益說，中央開「興辦八年20萬戶社會住宅」支票，卻要各地方政府買單，八年20萬戶社宅，片面分配數額，要求各縣市政府執行。卻忽視各地方政府財政的困難，毫無考慮到將來落成啟用後，龐大的維護管理成本負擔，地方政府是否能承受？

高雄市都發局說，韓市府上任不到一年，已動工及規畫興建的社會住宅計有405戶。林裕益強調，社會住宅如同國民住宅2.0，營運財務負擔沈重，興建前必須審慎評估。高市府目前規畫的住宅政策，是以市民「需求」為導向。因應市民就業、就學居住需求，規畫適合高雄市民的全方位「六大住宅輔助計畫」，社會住宅只是選項之一。

林裕益説，國內外推動「社會住宅」，都面臨營運期間的龐大財務負擔等諸多問題。他說，社會住宅長期營運，面臨建物修繕、維護、管理等問題，包括長期修繕設備更新，加上物業管理，都將成為日後地方政府沈重的負擔，如何永續經營，必須事前審慎評估。

林裕益認為，台灣南北居的需求大不同，高雄房市購屋或房租，不如北部地區高，目前房市空屋率約佔有一成。市民基於就學或就業方便，大多偏好選擇申請房屋租金補貼，可以自由選擇自家適合的區位及房型。

林裕益說，以目前高雄市政府的財政困境，如果依中央分配數興建社會住宅，財政負擔勢必雪上加霜。並坦言，中央應先了解地方的實際需求，規畫居住政策，絕對不可盲目追求8年20萬戶社宅的「數字目標」。否則，將是各地方政府難以承受的財政負擔。