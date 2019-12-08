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景點垃圾子車方便變隨便 墾管處收回改垃圾不落地

2019-12-08 09:52聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

墾丁國家公園遊客量大，墾管處原在各景點設置方便收集的垃圾子車，但遊覽車業者，在地人及商家都貪圖方便就近丟棄，甚型營建廢棄物、大型家具都丟入，送崁頂焚化場因不合格被拒收，墾管處10月初起實施垃圾不落地，最近卻發現有民間團體在風吹砂發起公益淨灘，事後將垃圾隨意棄置停車場，成為髒亂熱點，呼籲若有需要可提出淨灘及清運垃圾申請。

墾丁國家公園是南台灣旅遊勝地，墾管處在鵝鑾鼻、貓鼻頭、白砂等景點設有20多個垃圾子車供遊客使用，但多數據點平時無專人駐守，致遊客丟棄的垃圾皆未經詳細分類，且有附近居民將垃圾子車棄置家庭用垃圾，民宿、餐廳業者更利用垃圾子車棄置大型傢俱、廚餘、裝潢廢棄物，致墾管處委外的垃圾清運廠商多次遭崁頂焚化場拒收。

墾管處處長林欽旭表示，因載運垃圾內含過多資源垃圾，崁頂焚化廠停止墾管處委託的垃圾車進廠，致國家公園所有據點垃圾堆積甚久，髒亂景象讓觀光形象受損，除確實執行垃圾分類外，無專人看管垃圾子車皆已撤走，10月初起仿效鄉鎮公所「垃圾不落地」政策，景點改設置小型垃圾桶供遊客使用，園區內居民的家戶垃圾，依鄉鎮公所規定清運。

位於滿州沙灘旁，滿州界碑的興海停車場，最近有民間團體發起海灘淨灘，撿拾上岸的垃圾卻丟棄停車場內，引發附近居民不滿；墾管處表示，事後了解，該團體不知該地點已無垃圾子車，且不再提供垃圾清運，淨灘雖是熱心益，維護海洋生態的善舉，但勿將垃圾留置，可向墾管處提出淨灘申請及清運垃圾的需求，定全力配合。

墾管處10月初起實施垃圾不落地，最近卻發現有民間團體在風吹砂發起公益淨灘，事後將...
墾管處10月初起實施垃圾不落地，最近卻發現有民間團體在風吹砂發起公益淨灘，事後將垃圾隨意棄置停車場，成為髒亂熱點。記者潘欣中／翻攝
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