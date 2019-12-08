旗山香蕉馬拉松今晨開跑 5千跑友有人推著香蕉車

第三屆旗山香蕉馬拉松今晨開跑，全台5千跑友齊聚旗山，沿途各種類香蕉補給品豐富，全馬跑者享受旗山蕉園與美濃田野景色，不少熱情跑友呼應主題，有人穿香蕉裝或推著香蕉推車挑戰賽事。行政院客委會主委李永得挑戰半馬賽程，妻子立委邱議瑩則擔任活動鳴笛嘉賓，眾人不畏寒流來襲，踏著晨曦欣賞高雄田園風光。

旗山香蕉馬拉松是高雄市年度運動盛事，今年邁入第三屆，由聯合數位文創與旗山、美濃兩地區公所合辦，本屆更加入運動筆記「RUN FOR TAIWAN聯盟」，提升賽事規模，分成 42公里全馬、 21公里半馬、10公里休閒組與親子組。

清晨6點半，全馬42公里跑者從旗山體育場出發，從旗山溪洲香蕉園跑至美濃蘿蔔田，沿途經過五龍山鳳山寺、美濃天后宮、福德寺、雙龍寺、鯤洲宮等六處廟宇。

香蕉馬拉松當然少不了香蕉補給品，各攤位準備新鮮香蕉讓跑友補充體力，另提供香蕉湯、南瓜包、香蕉蛋糕、香蕉脆片、枝仔冰、毛豆漿、香蕉蛋捲、香蕉乖乖與美濃客家糕點，補給品項目豐富。

會場上，旗山蕉愛跑、旗山跑步玩、屏東里港慢跑、鳳山慢跑等跑友協會組團報名，美濃戶政所主任李惠寧更號召陸戰隊與金門親友團報賽事，多達兩百人來旗山共襄盛舉。李表示，今年適逢陸軍官校專科十期畢業30年，邀集同學來旗山運動賽事相聚，連當年的指揮官也來參加，這場跑步同學會十分有意義。