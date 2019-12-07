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台南家具博物館開辦新銳設計師聯展 作品吸睛

2019-12-07 23:38聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南家具產業博物館舉辦《成器的木》、《新銳設計師聯展》今天聯合開幕，邀請設計界及學界人士，還有業界匠師共襄盛舉，設計師與匠師一同導覽，訴說在設計及製作上的困難，這次展出的作品，每一件都充滿了挑戰。

《成器的木》是永興家具設計師簡玉林的個展，他身材魁梧卻有細膩敏銳的心，不論是設計或工藝都是箇中好手，以榫卯的工法及細膩有質感的作品，屢屢獲得評審的青睞，展出17件作品中就有8件得獎作品，「不但獲得國家級肯定，還首次亮相申請專利作品」。

屏科大木材科學與設計系主任林芳銘表示，看見簡林玉一路從青澀到成熟的設計，看見14年來在設計界逐漸展露頭角，也突破以往的藩籬，以非紅木的材質營造現代東方之美，期望未來能夠開發更多台灣國產材運用，讓台灣的設計軟實力與台灣的硬基底工藝與材料，也能發光發熱。

《新銳設計師聯展》是台灣室內設計協會九組室內設計師，跨界挑戰實木榫接家具設計，透過筆與圖紙，從靈感轉化成線條，將概念表達給身經百戰的永興家具匠師，在科學與力學的榫卯架構下，經過一年來無數次的修改與討論，終於成功將設計師的靈感與創意，「以不同的視角激盪出的家具設計，賦予每一把椅子全新的故事」。

作品「可椅」的設計理念，將兩種兒時技藝的元素透過榫卯工法結合成一張多功能性的椅子...
作品「可椅」的設計理念，將兩種兒時技藝的元素透過榫卯工法結合成一張多功能性的椅子，可以當燈具也可以是搖搖椅，讓家具變得更有趣。圖／館方提供
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「鏡花緣-提花器」，楔釘榫合環，車枳為座，精巧工法盡納其中。圖／館方提供
「鏡花緣-提花器」，楔釘榫合環，車枳為座，精巧工法盡納其中。圖／館方提供
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聯展作品「迴」用基本的矩形，由平面轉換至三維空間，以榫卯結構的概念使傳統工藝與新...
聯展作品「迴」用基本的矩形，由平面轉換至三維空間，以榫卯結構的概念使傳統工藝與新思維的融合。圖／館方提供
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簡玉林個展作品｢四時‧柔風｣系列，優美的線條、偏綠的色澤及輕量設計，獲得2019...
簡玉林個展作品｢四時‧柔風｣系列，優美的線條、偏綠的色澤及輕量設計，獲得2019木製墊體組裝結構專利。圖／舘方提供
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