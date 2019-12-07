台南家具博物館開辦新銳設計師聯展 作品吸睛

台南家具產業博物館舉辦《成器的木》、《新銳設計師聯展》今天聯合開幕，邀請設計界及學界人士，還有業界匠師共襄盛舉，設計師與匠師一同導覽，訴說在設計及製作上的困難，這次展出的作品，每一件都充滿了挑戰。

《成器的木》是永興家具設計師簡玉林的個展，他身材魁梧卻有細膩敏銳的心，不論是設計或工藝都是箇中好手，以榫卯的工法及細膩有質感的作品，屢屢獲得評審的青睞，展出17件作品中就有8件得獎作品，「不但獲得國家級肯定，還首次亮相申請專利作品」。

屏科大木材科學與設計系主任林芳銘表示，看見簡林玉一路從青澀到成熟的設計，看見14年來在設計界逐漸展露頭角，也突破以往的藩籬，以非紅木的材質營造現代東方之美，期望未來能夠開發更多台灣國產材運用，讓台灣的設計軟實力與台灣的硬基底工藝與材料，也能發光發熱。