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民進黨堅強陣容為劉世芳助選 8千民眾不畏寒熱情相挺

2019-12-07 22:15聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市立委第三選區民進黨立委參選人劉世芳今天晚上舉辦「蔡英文、劉世芳左營聯合競選總部成立大會」，蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、民進黨祕書長羅文嘉和多位中央與地方民意代表到場相挺，劉世芳團隊表示現場約有8000多民眾為蔡總統和劉世芳加油，場面相當熱絡。

蔡總統致詞時表示，目前有眾多重大建設正在進行，高雄也在快速成長，包含國艦國造、橋頭科學園區等，都需要一個中央與地方的橋梁，這座橋梁就是劉世芳。去年選舉的結果她都聽到，感到非常抱歉，也指揮執政團隊檢討，未來四年，團隊還有許多要替台灣人做事，包含了長照2.0升級版，將從400億升級至600億，將讓近七成民眾可以受到照顧；政府目前已提供600億補助，未來更將成長至1000億來照顧下一代，將減輕父母的負擔，讓下一代能安心成長。

蔡總統說，未來四年要讓國防做得更好，讓台灣更安全。過去面對中共的文攻武嚇及各種打壓從來不畏懼，現在更面對中共利用各種方式企圖來影響台灣政局，政府從未退縮。民主國家就是四年能選一次總統及立法委員，這一次全世界都在看臺灣在面對中共的壓力之下，是否有決心要保護台灣主權；因此明年投票，大家一定要出來投票，要讓全世界的人看見我們的決心，看見我們守護台灣的意志。

蔡總統表示，劉世芳在立法院時都在外交國防委員會，這對總統很重要，劉世芳可說是濁水溪以南最關鍵的一席，劉世芳贏，高雄才贏；高雄贏，臺灣才會贏。

鄭文燦說，蔡總統面對臺灣長期弊病不會逃避，都選擇站在第一線勇敢面對，做出對臺灣人最有利的改革。

陳其邁表示，去年高雄人投錯票，市長溜之大吉，市政團隊也接二連三「拋棄」高雄，高雄人明年應該要用選票光復高雄，守護台灣民主。

陳菊歷數劉世芳擔任行政院秘書長、總統府副秘書長、國安會副秘書長、高雄市副市長時，都是使命必達，2009年高雄舉辦讓高雄人感到光榮的世運，背後最大功臣就是劉世芳，若沒有劉，就不會有如此精彩，讓高雄驕傲的世運。

高雄市立委第三選區民進黨立委參選人劉世芳今天舉辦與蔡英文總統聯合競選總部成立大會...
高雄市立委第三選區民進黨立委參選人劉世芳今天舉辦與蔡英文總統聯合競選總部成立大會，劉團隊表示現場約有8000民眾相挺。圖／劉世芳競選總部提供
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蔡英文總統（前右）第3度到高雄與民進黨立委參選人劉世芳聯手出擊，今天再籲高市左楠...
蔡英文總統（前右）第3度到高雄與民進黨立委參選人劉世芳聯手出擊，今天再籲高市左楠選民支持民進黨在濁水溪以南最關鍵的一席立委。記者楊濡嘉／攝影
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蔡英文總統（前中）、總統府祕書長陳菊（前右）今天全力拉抬民進黨立委參選人劉世芳氣...
蔡英文總統（前中）、總統府祕書長陳菊（前右）今天全力拉抬民進黨立委參選人劉世芳氣勢。記者楊濡嘉／攝影
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