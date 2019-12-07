民進黨堅強陣容為劉世芳助選 8千民眾不畏寒熱情相挺

高雄市立委第三選區民進黨立委參選人劉世芳今天晚上舉辦「蔡英文、劉世芳左營聯合競選總部成立大會」，蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、民進黨祕書長羅文嘉和多位中央與地方民意代表到場相挺，劉世芳團隊表示現場約有8000多民眾為蔡總統和劉世芳加油，場面相當熱絡。

蔡總統致詞時表示，目前有眾多重大建設正在進行，高雄也在快速成長，包含國艦國造、橋頭科學園區等，都需要一個中央與地方的橋梁，這座橋梁就是劉世芳。去年選舉的結果她都聽到，感到非常抱歉，也指揮執政團隊檢討，未來四年，團隊還有許多要替台灣人做事，包含了長照2.0升級版，將從400億升級至600億，將讓近七成民眾可以受到照顧；政府目前已提供600億補助，未來更將成長至1000億來照顧下一代，將減輕父母的負擔，讓下一代能安心成長。

蔡總統說，未來四年要讓國防做得更好，讓台灣更安全。過去面對中共的文攻武嚇及各種打壓從來不畏懼，現在更面對中共利用各種方式企圖來影響台灣政局，政府從未退縮。民主國家就是四年能選一次總統及立法委員，這一次全世界都在看臺灣在面對中共的壓力之下，是否有決心要保護台灣主權；因此明年投票，大家一定要出來投票，要讓全世界的人看見我們的決心，看見我們守護台灣的意志。

蔡總統表示，劉世芳在立法院時都在外交國防委員會，這對總統很重要，劉世芳可說是濁水溪以南最關鍵的一席，劉世芳贏，高雄才贏；高雄贏，臺灣才會贏。

鄭文燦說，蔡總統面對臺灣長期弊病不會逃避，都選擇站在第一線勇敢面對，做出對臺灣人最有利的改革。

陳其邁表示，去年高雄人投錯票，市長溜之大吉，市政團隊也接二連三「拋棄」高雄，高雄人明年應該要用選票光復高雄，守護台灣民主。