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屏東毛豆田「魔豆傳奇」來了！ 近萬人撿毛豆超壯觀

2019-12-07 18:14聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

2019毛豆文化祭活動今天在屏東縣崁頂鄉毛豆田熱烈登場，眾人不畏風寒一起下田採毛豆的盛況再現，「綠金尋寶趣」更吸引競相挖寶，大排長龍的民眾爭著領取免費贈送的毛豆，4000包毛豆一掃而空，大人小孩樂翻天，相約明年再參加。

農委會農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會，今年共同舉辦「魔豆傳奇」活動，不少民眾今天一早就到毛豆田搶位置，這幾年行銷宣傳毛豆營養價值高，已成為國內最夯的農產品，大會宣布開放採毛豆，只見萬頭鑽動，人人衝入毛豆田內，又是拔又是撿，還有人更帶著各種工具及袋子有備而來，大批毛豆不到半小時就被拔的精光，個個都是一袋又一袋滿「豆」而歸。

冷凍蔬果公會理事長蔡敬虔指出，毛豆過去多以外銷日本為主，從2014年開始每年都舉辦活動推廣給國人，活動主要目的，是讓民眾親自體驗下田採拾最新鮮毛豆的樂趣外，也瞭解農民種植毛豆到採收的辛苦。

農委會農糧署作物生長組長徐煇妃說，全台種植面積已有九千多公頃，完整的產業鏈安全的控管，是安全又優質的農產品，稱得上是綠金；高雄區農業改良場場長戴順發說，台灣毛豆品質一直改良，廣受消費者喜愛，每年採毛豆活動已成了最熱門的親子活動，今年已是第六年舉辦。

除了每年都有的重頭戲萬人齊入毛豆田採毛豆外，大會準備了300個獎品，藏在毛豆田中，民眾一邊採毛豆還一邊「尋寶」 ；「毛豆親子DIY」也是小朋友的最愛，還有美食嘉年華，更是熱鬧滾滾。

根據農委會統計，日本一年進口冷凍毛豆數量約70000至75000噸，而台灣每年出口日本約30000噸，約佔日本進口量4成，連續12年拿下日本市場市佔第一。2017年外銷37591 公噸，是27年來最新高，貿易額高達24.5億元，近年來雖有大陸、泰國競爭，但台灣毛豆的品質依舊受市場肯定。

2019毛豆文化祭活動今天在屏東縣崁頂鄉毛豆田熱烈登場，眾人不畏風寒一起下田採毛...
2019毛豆文化祭活動今天在屏東縣崁頂鄉毛豆田熱烈登場，眾人不畏風寒一起下田採毛豆的盛況再現。記者翁禎霞／翻攝
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2019毛豆文化祭活動今天在屏東縣崁頂鄉毛豆田熱烈登場，眾人不畏風寒一起下田採毛...
2019毛豆文化祭活動今天在屏東縣崁頂鄉毛豆田熱烈登場，眾人不畏風寒一起下田採毛豆的盛況再現。記者翁禎霞／翻攝
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台灣區冷凍蔬果公會理事長蔡敬虔指出，毛豆過去多以外銷日本為主，從2014年開始每...
台灣區冷凍蔬果公會理事長蔡敬虔指出，毛豆過去多以外銷日本為主，從2014年開始每年都舉辦活動推廣給國人，活動主要目的，是讓民眾親自體驗下田採拾最新鮮毛豆的樂趣外，也瞭解農民種植毛豆到採收的辛苦。記者翁禎霞／翻攝
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農委會親子農糧署

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