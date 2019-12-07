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未來親子野餐日高雄場 親子凹子底公園野餐趣

2019-12-07 18:08聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市教育局與遠見天下文化教育基金會，今天在有「高雄綠肺」之稱的凹子底森林公園，舉辦「2019未來親子野餐日-高雄場」，推廣親子共遊、飲食教育與雙語教育。副市長葉匡時、教育局長吳榕峯與親子家庭同歡，有吃又有玩。

葉匡時表示，現代科技資訊進步，增加了家人聯繫與溝通管道，卻也減少了家人間有溫度的實質互動。親子野餐日就像一場食育嘉年華的美食響宴，增進親子間互動，為家庭情感加溫。

吳榕峯說，教育局相當重視對弱勢孩子的協助與照顧，為了讓部分鮮少有親子共遊機會的家庭，能共同體驗全家野餐的美好與增進家庭凝聚力，特別提供30組野餐墊及茶點，邀請弱勢家庭及育幼院孩子參加。弱勢扶助、雙語教育與飲食教育，都是高雄市推動的重點項目，期許透過野餐活動、成果展示，實踐家庭陪伴等核心價值。

親子野餐日以食育為主題，內容包括「歡樂食育秀」的食育表演、「親子食育課」的手作DIY，及「食育嘉年華」的闖關活動，讓參加者不單單是野餐，還能以歡樂愉快的方式獲得許多飲食相關知識。教育局並設置食育及雙語闖關關卡，由學校營養師在攤位提供飲食問答及專業知識，宣導「均衡飲食」、「在地食材」等健康飲食教育。

活動現場還展示高雄市雙語教育《四箭齊發‧五力全開》內容，及雙語重點學校成功國小所推動的精彩雙語教育成果，。

「2019未來親子野餐日-高雄場」，吸引許多親子參加。記者徐如宜／攝影
「2019未來親子野餐日-高雄場」，吸引許多親子參加。記者徐如宜／攝影
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高雄市副市長葉匡時與參加親子野餐日的小朋友互動。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長葉匡時與參加親子野餐日的小朋友互動。記者徐如宜／攝影
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「2019未來親子野餐日-高雄場」，推廣親子共遊、飲食教育與雙語教育。記者徐如宜...
「2019未來親子野餐日-高雄場」，推廣親子共遊、飲食教育與雙語教育。記者徐如宜／攝影
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「2019未來親子野餐日-高雄場」，推廣親子共遊、飲食教育與雙語教育。記者徐如宜...
「2019未來親子野餐日-高雄場」，推廣親子共遊、飲食教育與雙語教育。記者徐如宜／攝影
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「2019未來親子野餐日-高雄場」吸引許多親子參加。記者徐如宜／攝影
「2019未來親子野餐日-高雄場」吸引許多親子參加。記者徐如宜／攝影
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親子野餐

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