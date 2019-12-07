大港自造節邁入第4年 高市堅持打造Maker創業樂園

今年度的「大港自造節」今天在駁二藝術特區登場，高雄33所自造教育「FabLab聯盟」學校參與，由於參加的學校多，今天是封街駁二大勇區8號倉庫到蓬萊區B6倉庫進行，大家享受自造嘉年華的氣氛。高雄市副市長葉匡時期許高雄成為maker創業的樂園

大港自造節今年邁入第4年，33學校和產業界共164個參展單位，設置205攤展示，今年新增蓬萊區B6倉庫做為自造教育主題館，高雄市政府要將自造者運動帶入校園，向下扎根。

葉匡時到場致詞時表示，Maker精神具有重要意義，讓大家享受自造、動手做的樂趣，並在「做中學、學中做」；「M.ZONE大港自造特區」歷經草創、打底及穩定成長，提供手作及落實自己想法的機會，並讓很多年輕人有表現、發展及成長的空間，也成為微型創業者的溫暖家園，來自新加坡的EPC團隊更是將台灣分公司設置在高雄。期盼透過市府及民間團隊的努力，讓此處成為台灣閃亮的自造基地，也讓高雄成為更多創業家的樂園。