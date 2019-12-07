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風和沙之島 首部義大利版譯文遊記澎湖發行

2019-12-07 16:08中央社 澎湖縣12月7日電

義大利神父羅德信1968年撰寫「澎湖：風和沙之島」遊記叢書，被鎖在羅東聖母醫院史蹟館半世紀後，澎湖縣文化局今天辦理中文版新書發表，讓民眾從中回憶50年前的澎湖風情。

新書發表會今天在文化局圖書館新知講堂舉行。澎湖文化局長王國裕表示，「澎湖：風和沙之島」一書，由當時負責澎湖天主教的神父羅德信（Antonio Crotti）在從事宣教時所寫，1968年於義大利出版。這次是因天主教惠民醫院長陳仁勇在宜蘭羅東聖母醫院服務時意外發現，擔心書中澎湖的故事隨時間流逝而遺忘，洽詢澎湖文化局促成譯成中文版發行。

王國裕表示，全書可說是羅神父在澎湖服務所見所聞的遊記，記載澎湖40、50年代的事物，迄今變成了一部珍貴的歷史，深具歷史文化的意義與價值。今天發表會中也致贈與會者人手一冊。

陳仁勇出席新書發表會表示，「澎湖：風和沙之島」透過輔仁大學義大利文學系廖心慈等協助翻譯與澎湖許玉河老師等人校閱後出版，是澎湖第一本由義大利文譯的叢書。

陳仁勇認為，羅德信等5名傳教士，在民國41年（1952年）由於共產黨迫害當時在中國的外籍傳教士，因而輾轉來到台灣，並選擇宜蘭和澎湖落腳，也印證天主教惠民醫院在這2縣市偏鄉服務當地民眾。

陳仁勇說，在澎湖服務長達18年的羅神父對於澎湖的印象是「那裡風很大、沙很多、但充滿著希望」；書中提到「我的心留在過去傳教過的地方，包括在台灣、雲南、泰國、印度和馬達加斯加，但大部份都在澎湖」，可見對澎湖有著深厚的感情。

陳仁勇表示，羅神父對歷史有獨特的見解，他認為300多年來朝代輪替對台澎歷史的影響，澎湖確有其存在、戰略與國際化的意義，按當時的說法「誰擁有澎湖，就擁有台灣」。

依文化局資料，羅神父1915年生於義大利聖馬丁諾，25歲晉鐸為神父，31歲帶6名靈醫會士到中國雲南宣教，38年因共產黨迫害在中國的外籍傳教士，而輾轉來到台灣，1987年病逝，享年72歲。

羅神父可說是惠民醫院和馬公天主教堂的創建者，在書中看到作者描寫靈醫會在澎湖從事許多社區建設，例如協助碼頭、防波堤建設，在各村落成立巡迴醫療站和幼稚園，甚至幫助蓋了惠民新村、惠民二村給離島的貧民。

羅神父學的是歷史，在二戰期間曾被分派到羅馬協助聖嘉民歷史的撰寫。這樣的背景，使他不只積極參與社區活動，也想要徹底瞭解澎湖，他查閱文獻，詢問政府官員和各行各業的專家，也和漁民、販夫走卒深入攀談，甚至比許多澎湖人更瞭解澎湖。

澎湖義大利神父

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