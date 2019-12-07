路竹蕃茄節盛大登場 李四川看到番茄想到當年

高雄路竹番茄節登場，首度參加年度慶典的高雄市副市長李四川憶起學生時代與岡山、路竹區有著深厚情感，如今當地竟種出那麼多品種的美味番茄，覺得格外驚喜。

食番安心—2019路竹番茄節今、明兩天在高雄路竹體育園區舉行，今年透過創意裝置、親子互動設施及農特產展售，主打番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚「路竹四寶」，提供健康歡樂的親子假期。

高雄市副市長李四川首度參與番茄節盛會，但他對路竹區並不陌生。他表示，40多年前念岡山農工時時，對岡山、路竹地區就有著深厚的感情，現在看到農友努力種出那麼多品種的番茄，有的外表黑得像「巧克力」，很具特色，覺得好驚喜。他期待路竹番茄節，能一年辦的比一年更好。

今年路竹番茄節是以「食安」為主題，展售各式品種番茄外，也與高雄市家禽生產合作社合作提供番茄養生雞湯，番茄蜜汁雞翅及番茄雞肉串，讓民眾免費品嘗，另民眾憑當期發票，還可兌換番茄虱目魚湯或番茄醋及蒟蒻番茄，送完為止。

路竹區公所表示，最受歡迎的鮮採番茄農事體驗，民眾除可搭乘番落專車直達產地，也能自行開車前往。今年也邀請momo家族藍莓姐姐跟YOYO TV天竺鼠姐姐，搭配國民女神黃思婷及在地各級學校表演團體演出，親子同樂區並有兒童充氣遊樂設施及復古童玩，適合親子共遊。