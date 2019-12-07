環保局篩出10家疑似汙染鳳山溪工廠 稽查2違規、2續查

高雄市環保局積極改善鳳山溪廢水排放汙染情形，近日針對鳳山圳及埤頂排水，篩出10家疑似高汙染金屬工業及食品加工事業單位進行稽查，共查獲2家食品加工業有違法排放情形，等水質檢測報告結果將依廢清法進行裁處6千至300萬元罰鍰。另有2家食品工廠稽查當天無廢水排放，後續將列入稽查重點加強稽查。

環保局環境稽查科長林燦銘表示，鳳山溪所屬支流鳳山圳及埤頂排水，民眾反映經常有非法事業偷排，造成鳳山溪水質不佳及臭味問題。因此環保局稽查人員近日篩出10家疑似高汙染事業單位，兵分二路進行稽查。

這10家疑似高汙染事業單位，包括從事車體桶槽製造等金屬製造行業，及7家食品加工業，都屬高汙染潛勢行業別。稽查人員巡查時，發現有2家食品加工業，從事早餐冷飲及水產製品，卻未裝設有效處理設施，把高有機物廢水直接排放水溝，造成汙染及臭味，現場採集水樣送驗，後續將依廢清法告發裁處。

另外還有2家從事食品加工業者，雖未發現有廢水排放，但經密集監控，疑似有偷排廢水現象，環保局後續將針對高汙染潛勢工廠持續加強稽查，避免汙染鳳山溪情形發生。