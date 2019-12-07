農大聯盟進駐圓山文創 風土滋味帶著走

高雄市政府農業局近年來輔導「型農大聯盟」成員闖蕩台灣各大企業及百貨通路，今天起與高雄圓山飯店攜手合作，從餐廳食材採購到伴手禮專櫃都有「型農大聯盟」品牌蹤跡，「型農本色」雜誌也成為客房推薦刊物，讓旅客可以遊當地、吃在地、享當季。

高雄市農業局說，「型農大聯盟」今天起進駐高雄圓山飯店一樓「圓山文創」專區，精選出8位型農南征北討的人氣商品，包括高山茶、蜂蜜與果乾，飲品到食品應有盡有，讓每一位旅客不僅看得到高雄的風土滋味，也能從每個型農自創品牌感受青年為家鄉打拚的驕傲與成績，同時選購最道地又有特色的伴手禮分享給親朋好友。

型農曾湘樺創立「寶島第一味」，用大樹玉荷包、高雄147香米釀造出「NAIJI」玉荷包釀與「一起醉」蒸餾清酒。「發現山茶」何佳薇、李勇德夫婦返鄉在六龜山林以自然農法栽種原生山茶，膠質豐厚，味道清甜；「青山茶業」詹宗翰在那瑪夏山區栽種烏龍茶與金萱紅茶，製茶工序嚴謹，韻味與香氣兼具；陳政誠創立「文誠蜂蜜」，讓大崗山龍眼蜂蜜在新加坡與日本市場獲得肯定。

還有，靳瑋琳三姊妹合力經營30年歷史的「新生活純鮮乳品」，開發羊乳手工皂，成分天然、溫和滋潤。鄭蕙玲「陽光果子」、蕭旦倫「好結果」、劉心怡「源成茶莊」將在地生產的鳳梨、芭樂、玉荷包、火龍果、芒果等在地果物製作成果乾，工法獨具，果乾風味與口感各自精采。

高雄市農業局說，「型農本色」雜誌2013年創刊，一年發行4次，至今發行26期，每期向讀者介紹高雄市一級生產、二級加工與三級服務業的多元風貌，今天起在高雄圓山飯店客房都可以閱讀最新一期「型農本色」雜誌，住宿旅客可以按圖索驥，在旅程間安排一段產地小旅行，或是到使用在地食材的餐廳品嘗當季時令料理。