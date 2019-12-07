親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

韓贏謝龍介要請雞排2700份 館長：小英贏我請1萬份

農大聯盟進駐圓山文創 風土滋味帶著走

2019-12-07 12:33聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市政府農業局近年來輔導「型農大聯盟」成員闖蕩台灣各大企業及百貨通路，今天起與高雄圓山飯店攜手合作，從餐廳食材採購到伴手禮專櫃都有「型農大聯盟」品牌蹤跡，「型農本色」雜誌也成為客房推薦刊物，讓旅客可以遊當地、吃在地、享當季。

高雄市農業局說，「型農大聯盟」今天起進駐高雄圓山飯店一樓「圓山文創」專區，精選出8位型農南征北討的人氣商品，包括高山茶、蜂蜜與果乾，飲品到食品應有盡有，讓每一位旅客不僅看得到高雄的風土滋味，也能從每個型農自創品牌感受青年為家鄉打拚的驕傲與成績，同時選購最道地又有特色的伴手禮分享給親朋好友。

型農曾湘樺創立「寶島第一味」，用大樹玉荷包、高雄147香米釀造出「NAIJI」玉荷包釀與「一起醉」蒸餾清酒。「發現山茶」何佳薇、李勇德夫婦返鄉在六龜山林以自然農法栽種原生山茶，膠質豐厚，味道清甜；「青山茶業」詹宗翰在那瑪夏山區栽種烏龍茶與金萱紅茶，製茶工序嚴謹，韻味與香氣兼具；陳政誠創立「文誠蜂蜜」，讓大崗山龍眼蜂蜜在新加坡與日本市場獲得肯定。

還有，靳瑋琳三姊妹合力經營30年歷史的「新生活純鮮乳品」，開發羊乳手工皂，成分天然、溫和滋潤。鄭蕙玲「陽光果子」、蕭旦倫「好結果」、劉心怡「源成茶莊」將在地生產的鳳梨、芭樂、玉荷包、火龍果、芒果等在地果物製作成果乾，工法獨具，果乾風味與口感各自精采。

高雄市農業局說，「型農本色」雜誌2013年創刊，一年發行4次，至今發行26期，每期向讀者介紹高雄市一級生產、二級加工與三級服務業的多元風貌，今天起在高雄圓山飯店客房都可以閱讀最新一期「型農本色」雜誌，住宿旅客可以按圖索驥，在旅程間安排一段產地小旅行，或是到使用在地食材的餐廳品嘗當季時令料理。

為了慶祝型農大聯盟專櫃開幕，12月7日特別在飯店一樓大廳舉辦一日限定的「風格型農市集」，舉辦3場食尚派對，由型農主廚陳湘怡大顯身手，將參展型農的食材變身為武夷紅茶鮮奶酪、蜂蜜凱薩蔬果杯、香煎雞腿佐番茄莎莎醬等特色餐點，讓飯店賓客免費品嘗。（聯合報提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康）

「風格型農市集」展示人氣商品，包括高山茶、蜂蜜與果乾，飲品到食品應有盡有，讓每一...
「風格型農市集」展示人氣商品，包括高山茶、蜂蜜與果乾，飲品到食品應有盡有，讓每一位旅客不僅看得到高雄的風土滋味。記者謝梅芬／攝影
分享
「圓山文創」專區選出8位型農南征北討的人氣商品，包括高山茶、蜂蜜與果乾，飲品到食...
「圓山文創」專區選出8位型農南征北討的人氣商品，包括高山茶、蜂蜜與果乾，飲品到食品應有盡有，讓每一位旅客不僅看得到高雄的風土滋味。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄型農大聯盟專櫃開幕，今天在高雄圓山飯店一樓大廳辦「風格型農市集」。記者謝梅芬...
高雄型農大聯盟專櫃開幕，今天在高雄圓山飯店一樓大廳辦「風格型農市集」。記者謝梅芬／攝影
分享
型農推出果乾加工品。記者謝梅芬／攝影
型農推出果乾加工品。記者謝梅芬／攝影
分享

蜂蜜高雄市

延伸閱讀

請辭雖被罵 王淺秋感謝高雄：用盡洪荒之力、問...

總統：高雄 風電新重鎮

參拜旗津宮廟 蔡總統：高雄不會被遺忘

MiLB／黃暐傑返遊騎兵 小聯盟約附帶大聯盟...

相關新聞

番茄料理全報到 高雄路竹番茄節12/7、12/8登場

2019-12-07 07:21

挺韓罷韓同日登場 警政署長強調「會嚴懲暴力」

2019-12-07 12:59

陸客自由行找不著租處 員警半夜協助找到家

2019-12-07 12:33

到台東太麻里瘋跨年 音樂祭狂歡陪迎曙光

2019-12-07 11:12

日韓跨海 高雄童軍大會「無國界」

2019-12-06 23:27

小琉球海灘貨幣 躍國際論壇

2019-12-06 23:25

南部反空汙 12月15上街頭

2019-12-06 23:23

保留地回歸原民 三地門頒93權狀

2019-12-06 23:18

巨大耶誕樹1400米追光大道迎賓 高雄追光季寒雨中點燈

2019-12-06 22:09

黃國昌質疑屏議會下架影片挨告 張怡回擊：告什麼告？

2019-12-06 21:33

全國首波！三地門原住民拿回傳統領域土地

2019-12-06 19:00

黃捷諷「全員逃走中」葉匡時：所有運作不會有問題

2019-12-06 14:53

高屏澎藥癮醫療示範中心成立 提供藥癮者社區治療平台

2019-12-06 10:46

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

高雄2千童軍聯合大露營 日、韓國際童軍跨海共襄盛舉

2019-12-06 19:17

小琉球「海灘貨幣」 榮登全球永續旅遊年度論壇

2019-12-06 09:57
看更多

熱門文章

周杰倫發文痛批小巨蛋 文化局：同一時段20多活動申請

2019-12-06 13:24

桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

清晨路樹倒塌 土城員警聯合區公所緊急排解堵塞

2019-12-06 23:51

靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

2019-12-06 16:14

番茄料理全報到 高雄路竹番茄節12/7、12/8登場

2019-12-07 07:21

基隆改造綠地空間有成彩虹步吸睛 台灣景觀大獎奪2獎

2019-12-06 17:12

76歲獨居嬤月僅2千生活費 當課陪自立還喜獲多孫

2019-12-07 10:20

北市成美右岸花海盛開 6萬盆542坪花草美景這樣去

2019-12-07 06:49

廚餘變黃金！長青菜園大豐收 雲林廚餘肥料一級棒

2019-12-06 17:47

陽明山百拉卡公路崩塌800平方公尺 預估下月搶通

2019-12-06 18:30

黃捷諷「全員逃走中」葉匡時：所有運作不會有問題

2019-12-06 14:53

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

2019-12-06 14:36

全台9成5都種在宜蘭！外銷年賺2800萬 三星銀柳上市了

2019-12-06 13:28

感動！他專捐對到獎發票 強調生活夠用就好

2019-12-07 11:08

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41

蔡英文：中央有永和市民當總統 蔡沐霖當溝通橋梁

2019-12-06 21:07

淡海新市鎮智駕電動巴士 2020年1月提前亮相

2019-12-06 14:12

台東消防小鮮肉猛男成冬季戀「哥」 網友也瘋狂！

2019-12-07 09:51

換熱水器 南投補助3千~1.2萬元

2019-12-06 23:57

桃園蘆竹路面竟崩塌一塊 初步研判護岸老舊裂縫惹禍

2019-12-06 14:19

南湖大山降入冬初雪 民眾直呼過癮暫下撤山屋

2019-12-06 21:16

台中雙十公車明年元旦上路 議員籲檢討成效

2019-12-06 15:22

影／梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站 遇當年帶隊老師

2019-12-07 12:11

駕駛人注意！新北環快明至15日這時間將施工鋪路

2019-12-06 15:10

2020台東太麻里迎曙光 DJ音樂祭「嗨瘋」跨年曙光園區

2019-12-06 16:31

2020羅東桌曆出版 要如何免費拿得到？

2019-12-06 14:35

巨大耶誕樹1400米追光大道迎賓 高雄追光季寒雨中點燈

2019-12-06 22:09

讓嘉義老房子說故事 夫妻協力重修老屋活化利用

2019-12-07 08:27

防一氧化碳…南投補助熱水器遷移 一戶3千至1萬2千元

2019-12-06 13:23

找場地開分館 館長：新竹開價是神租金真的會吐血

2019-12-07 12:38

黃國昌質疑屏議會下架影片挨告 張怡回擊：告什麼告？

2019-12-06 21:33

高雄2千童軍聯合大露營 日、韓國際童軍跨海共襄盛舉

2019-12-06 19:17

全國首波！三地門原住民拿回傳統領域土地

2019-12-06 19:00

靜宜「主顧聖母堂」落成 台中新地標

2019-12-06 23:55

台中肉品市場惹民怨 盧秀燕承諾遷建

2019-12-06 14:33

台中大坑步道假日2萬人走 木棧道等設施整修後更好走

2019-12-07 09:53

1萬4千人次的愛心挹注 東基信實樓啟用

2019-12-06 14:36

嘉南療養院21周年慶 倡議用愛去汙名藥物成癮精神病

2019-12-06 18:40

幼童墜橋後完成安全檢測 奧萬大吊橋12月7日重新開放

2019-12-06 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top