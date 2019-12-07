番茄料理全報到 高雄路竹番茄節12/7、12/8登場

高雄路竹番茄節今、明2天在路竹體育園區連續舉辦，今年以食品安全為宣傳主軸，邀請momo家族的藍莓姐姐，YOYO TV天竺鼠姐姐，以及國民女神黃思婷現場演出，另有家禽生產合作社提供多項番茄烹飪的雞肉免費品嘗，透過活動大力推廣營養又好吃的時令番茄。

「食番安心-2019路竹番茄節」12月7日、8日舉辦2天，現場安排小朋友喜愛的卡通台主持人到場互動，另有多項農特產品展售，遊客也可搭乘接駁專車至下坑番茄農地，體驗採收番茄的樂趣。

路竹區公所指出，今年「高雄市家禽生產合作社」擺設攤位，現場提供「番茄養生雞湯」、「番茄蜜汁雞翅」、「番茄雞肉串」等雞肉料理給遊客免費品嘗，現場數量送完為止；「路竹双生」攤位也加碼提供其他番茄料理，只要憑11月到12月發票，可在攤位兌換「番茄虱目魚丸湯」、「番茄醋」或「蒟蒻番茄」等美食，每種美食所需的發票張數不同，兌換數量有限。