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番茄料理全報到 高雄路竹番茄節12/7、12/8登場

2019-12-07 07:21聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄路竹番茄節今、明2天在路竹體育園區連續舉辦，今年以食品安全為宣傳主軸，邀請momo家族的藍莓姐姐，YOYO TV天竺鼠姐姐，以及國民女神黃思婷現場演出，另有家禽生產合作社提供多項番茄烹飪的雞肉免費品嘗，透過活動大力推廣營養又好吃的時令番茄。

「食番安心-2019路竹番茄節」12月7日、8日舉辦2天，現場安排小朋友喜愛的卡通台主持人到場互動，另有多項農特產品展售，遊客也可搭乘接駁專車至下坑番茄農地，體驗採收番茄的樂趣。

路竹區公所指出，今年「高雄市家禽生產合作社」擺設攤位，現場提供「番茄養生雞湯」、「番茄蜜汁雞翅」、「番茄雞肉串」等雞肉料理給遊客免費品嘗，現場數量送完為止；「路竹双生」攤位也加碼提供其他番茄料理，只要憑11月到12月發票，可在攤位兌換「番茄虱目魚丸湯」、「番茄醋」或「蒟蒻番茄」等美食，每種美食所需的發票張數不同，兌換數量有限。

親子同樂區設有兒童充氣遊樂設施及復古童玩，另有趣味闖關送好禮，以及番茄糖葫蘆親子DIY等活動項目。活動詳情可上活動臉書（https://www.facebook.com/tomatooflujhu/）查詢。

「2019路竹番茄節」今、明兩天舉辦，遊客可搭乘接駁專車至下坑番茄農地，體驗採收...
「2019路竹番茄節」今、明兩天舉辦，遊客可搭乘接駁專車至下坑番茄農地，體驗採收番茄的樂趣，圖為去年活動照片。圖／翻攝自高雄路竹番茄節臉書
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「2019路竹番茄節」活動位置圖。圖／取自臉書
「2019路竹番茄節」活動位置圖。圖／取自臉書
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「2019路竹番茄節」今、明兩天舉辦，場安排小朋友喜愛的卡通台主持人到場互動，圖...
「2019路竹番茄節」今、明兩天舉辦，場安排小朋友喜愛的卡通台主持人到場互動，圖為去年活動照片。圖／報系資料照片
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「2019路竹番茄節」今、明兩天舉辦，場安排小朋友喜愛的卡通台主持人到場互動，圖...
「2019路竹番茄節」今、明兩天舉辦，場安排小朋友喜愛的卡通台主持人到場互動，圖為去年活動照片。圖／翻攝自高雄路竹番茄節臉書
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「2019路竹番茄節」今、明兩天舉辦，場安排小朋友喜愛的卡通台主持人到場互動，圖...
「2019路竹番茄節」今、明兩天舉辦，場安排小朋友喜愛的卡通台主持人到場互動，圖為去年活動照片。圖／報系資料照片
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「2019路竹番茄節」活動節目表。圖／取自臉書
「2019路竹番茄節」活動節目表。圖／取自臉書
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親子生產合作社

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