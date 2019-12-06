巨大耶誕樹1400米追光大道迎賓 高雄追光季寒雨中點燈

到高雄中央公園賞燈景，過個溫暖的耶誕，也迎新年。圖／高雄市經濟發展局提供 分享 facebook 即日起到明年元月5日晚上，想欣賞美美燈景的人，可以到高雄市中央公園走走逛廷，高雄市巠經發局主辦的「2019LOVE高雄追光季」，在這裡可以看到特殊的光之耶誕樹、光與影打造的創意燈景，感受耶誕溫暖的氣氛和迎接新年的歡樂。

「2019LOVE高雄追光季」今天晚上點燈起跑，由高雄市立兒童合唱團以美妙歌聲揭開序幕，高雄市副市長葉匡時帶領在場人士點亮高雄的夜空，這些燈景要陪大眾度過30天。

今晚號稱全台最高的「Anooki X光之耶誕樹」點亮了，葉匡時和很多大朋友小朋友拿出手機紀錄這燈亮的那一刻。葉匡時介紹「Anooki X光之耶誕樹」的設計理念，要大家要重視環保，愛護地球。

經發局表示，「2019LOVE高雄追光季」是全台唯一結合在地商圈、互動科技及親子娛樂的大型燈光展演活動，邀請到法國巴黎藝術家設計以LOVＥ為主題的「Anooki X光之耶誕樹」，利用光束打造全臺最高光之耶誕樹。

追光季進行期間，市府和商圈也推出許多帶動買氣的規畫，市府攜手一卡通公司推出LINE PAY「商圈好Shopping」活動，只要到追光季攤位現場登錄活動即享優惠資格，明年1月31日前至高雄指定商圈合作店家消費，最高可享Line POINTS 50%點數回饋，總回饋點數上限100萬點。

經發局指出，高雄追光季集結5組藝術團隊、3位音樂創作者、4式燈光秀及光之耶誕樹、許願光之樹、城市光流、海・光・空間、一畝光蔭、幻光迷宮、CHILL ZONE等8區展演燈區，每天有28場燈光秀，環繞中央公園打造全高雄最長1400公尺追光大道，這30天內每星期五、六、日晚上7點有露天電影院，12月22日下午4時還有高雄吉祥物遊園活動，大小朋友都可以玩遊戲拿禮物。