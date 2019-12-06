質疑屏議會下架影片黃國昌挨告 張怡回擊：告什麼告？

時代力量立委黃國昌，日前透過臉書質疑屏東縣議會下架縣議員周碧雲縣政總質詢影片，遭議會提告加重誹謗。屏東第二選區與時代力量結盟的無黨籍立委參選人張怡回擊「黃國昌並沒有講說，不懂屏東縣議會想要告什麼，喊告就先贏不是做事的方法。」

屏東縣議會表示，有關12月3日當天周碧雲議員之縣政總質詢以及另二名議員質詢之影片，在議程於11時16分結束，11時28分即上傳至本會官網，未有刪除影片一事。本會已於12月4日向警方對黃國昌提出加重誹謗告訴，本案已進入司法程序，是非曲折靜待司法調查。今後本會不再對此做任何回應。

張怡表示，屏東縣議會自己把影片放上Youtube，過沒多久就看不了，連結點進去畫面顯示「這部影片已由使用者移除」，明明就刪除影片，不懂到底告什麼告？議會說將影片移到官網去，問題是Youtube影片就是被移除刪掉，截圖在此還好意思告黃國昌加重誹謗，希望議會能自我檢討，這是公共議題，事涉公眾利益，黃國昌說的話並沒有錯，如果對這些字眼有疑問的話，請自洽Youtube官方單位，請他們修改。

張怡認為，官方不想要讓太多人知道發生什麼事，就會把影片從曝光度高的地方移除，移到大家不會注意的角落，這是很常見的手法，議會是公家組織，更應該保障民眾言論自由，不應該濫提告訴來限制別人的發言權。