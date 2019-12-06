高雄2千童軍聯合大露營 日、韓國際童軍跨海共襄盛舉

童軍聯合露營大會校閱隊伍，令人眼睛一亮。在中正國防幹部預備學校展開3天2夜活動。記者徐如宜／攝影 分享 facebook 高雄市108年度童軍聯合露營大會，今天在中正國防幹部預備學校展開3天2夜活動。今年活動主題為「活力童軍、高雄好young」，除了國中小、高中學生，今年新加入自強童軍、社區童軍等，並有日本、韓國國際童軍跨海共襄盛舉。

高雄市副市長葉匡時主持開幕，期許童軍們都能培養積極、服務、分享的人生觀，努力翻轉營造美好社會，也感謝中正預校全力支援露營活動，讓學生有機會深入了解軍校的環境與設施，提供安全寬敞營地，讓師生無後顧之憂參與大會活動。

葉匡時表示，「關懷弱勢、接軌國際」是今年高雄童軍大露營精神的目標，特別邀請特殊學校身心障礙學生、國際童軍參加，鼓勵童軍們秉持自發、互動、共好核心理念，完成3天自然觀察、社會互動、文化踏查、探索挑戰等活動。

高雄市童軍聯合露營大會的活動內容豐富多元，由高雄市童軍會、女童軍會協助規畫。國高中部分，規畫三個創新學習體驗的活動模組，分別是童軍技能，探索教育、民俗技藝，各分設10站，透過分站學習體驗闖關活動，讓童軍伙伴實際應用童軍知識及技能，在適應及享受野外的露營生活外，同時培養小隊分工合作的團隊精神。

國小營隊方面，設計「大地探涉」、「趣味競賽」及「學習工作坊」等3項，融入國防教育、天文教育、民俗活動等議題，讓學生有不一樣的童軍體驗。