全國首波！三地門原住民拿回傳統領域土地

立法院去年三讀通過鬆綁原住民保留地相關規定，三地門鄉公所今天頒發馬兒部落傳統領域範圍內，共93張權狀，成為全國首波受惠族人。記者江國豪／攝影 分享 facebook 立法院去年三讀通過鬆綁原住民保留地相關規定，原民會今年7月宣布實施，原住民取回原住民保留地內傳統領域，不需先登記他項權利滿5年。三地門鄉公所今天頒發馬兒部落傳統領域範圍內，共93張權狀，總面積達51公頃，成為全國首波受惠族人。族人表示，拿到權狀代表傳統領域獲得國家認同，也有依據申請「禁伐補償」。

《山坡地保育利用條例》第37條及《原住民開發管理辦法》修正後，原住民取回傳統領域土地，將不必等待設定地上權、耕作權或農育權滿5年的限制，即可直接取得原住民保留地所有權。原民會主委夷將拔路兒表示，在首波歸土地後還後，未來半年內，全國陸續約有3萬多名族人，可以拿回土地權狀，以落實土地轉型正義。

三地門鄉長車牧勒薩以表示，這次頒發的權狀包含舊馬兒部落傳統領域範圍馬兒段土地，該範圍土地情況較為特殊，從他縣議員時期就持續關心。1971年因部落搬遷以地換地，但林務局始終未完成轉換林班土地程序，鄉公所也無法受理轉換所有權或設定所有權土地，經多方協調力爭，最終由林務局函文放棄轉換林班作業，最終讓土地所有權利回歸族人手中。