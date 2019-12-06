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烏坵登閩南學術研討會 文史工作者感謝發聲

2019-12-06 19:10中央社 金門縣6日電

金門縣文化局主辦的雙年度盛會2019閩南文化國際學術研討會，今天在國立金門大學登場，特別的是鮮為人知的烏坵也列入討論，烏坵文史工作者高丹華感謝學者為烏坵發聲。

國立金門大學建築副教授兼系主任曾逸仁下午在研討會發表「烏坵─一個邊陲島嶼的歷史與環境」表示，烏坵西距湄洲島31公里、西南距金門117公里；原屬興化府莆田縣，民國後為福建莆田縣轄下，但莆田縣志中沒有烏坵，只在海圖中有「烏坵上嶼」和「烏坵下嶼」。烏坵1954年設鄉，為金門縣6鄉鎮之一。

曾逸仁指出，烏坵原為湄洲島地區漁民在漁汛時期的臨時駐地，是大陸沿海航線重要參考點；1874年烏坵嶼燈塔興建完成；1949年反共救國軍進駐；1976年改為海軍陸戰隊駐防至今。

曾逸仁提到明、清兩代典籍中多次記載「烏坵」兩字，17、18世紀荷蘭人所繪地區中也標示有烏坵古字Ouckouw。1840到1843年，英國海軍陸戰隊The ChineseRepository一文也描述了烏坵，並標注經緯度。1861年「中國航海指南」The China Pilot更清楚敘述烏坵。

論文指出，烏坵由大陸沿海最突出海峽的邊陲重要航標，轉為防禦的最前線；因此，曾逸仁認為，烏坵在閩南文化角色至為重要，但卻是一座被遺忘的島嶼，發表這篇論文期盼能喚起大家對烏坵的關注。

烏坵文史工作者高丹華長期為家鄉奔走，她感謝烏坵「終於可以成為一篇論文」，不過，對於烏坵現在仍處於「軍管」時期，她認為是縣政府和民意代表不夠重視烏坵所致。她說，如果烏坵受到重視，台灣到烏坵的補給船就不會從過去每10天一次，延長到15天一次。但對學者願意為烏坵發聲，她還是心存感恩。

承辦的金門大學人文社會學院院長陳益源表示，閩南文化不只是在金門，更是金門不可或缺的一部分；除了閩南文化學術研討會，世界閩南文化節2011年起從台南出發，經泉州、澳門、金門、馬六甲，甚至杜拜，可見閩南文化倍受關注，金門必須發展優勢，不只立於不敗，還要取得卓越領先地位。

2019閩南文化國際學術研討會有來自馬來西亞、新加坡、印尼、越南等地60多名學者參與。這項學術研討會今天結束金門場後，8日跨海到對岸泉州舉辦。

金門文史工作者海軍

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