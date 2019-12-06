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天冷好想泡湯 六龜寶來花賞溫泉公園明年初啟用

2019-12-06 18:25聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

六龜寶來花賞溫泉公園即將改建完工，預計109年1月初重新開園。記者徐白櫻／攝影
六龜寶來花賞溫泉公園即將改建完工，預計109年1月初重新開園。記者徐白櫻／攝影
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天氣變冷，許多民眾想要泡湯取暖，近日網路流傳訊息，外界以為高雄六龜寶來花賞溫泉公園已經開放入園，施工單位否認此傳言。高市府觀光局表示，今年氣候多雨，花賞溫泉公園近日才剛要完工，預計明年初二度開園，高雄泡湯民眾要再等等。

2009年八八風災重創寶來溫泉源頭，高雄市政府觀光局爭取預算開鑿新泉源，2年前在浦來溪古戰道旁開闢寶來花賞溫泉公園，因泡湯設施只提供手湯與足湯，不符遊客期待，市府觀光局今年4月起封園整建，新增SPA泡湯區、盥洗室與廁所等設施，當時預計108年11月完工啟用。

六龜溫泉業者與泡湯遊客均期待花賞溫泉公園重新開放，近日寒流來襲，有人在網路轉貼2年前溫泉公園試營運訊息，許多人誤以為花賞溫泉公園已於12月初開放使用。

市府觀光局表示，今年6、7月天氣多雨，工程施工進度受影響，目前溫泉公園進入完工收尾階段，尚未正式開放，硬體工程預計下周完成，重新開園的時間是明年元月初。

寶來溫泉公園占地5公頃，栽種上千棵花旗木與河津櫻等開花喬木，近期天氣變冷，可能出現楓紅景觀。六龜區長楊孝治表示，寶來在地旅宿與餐飲業者都很期待溫泉公園重新開幕，雖然來不及開園迎接第一波寒流，不過山區梅花預計會在明年初進入花期，屆時遊客可賞花兼泡湯，一舉兩得。

六龜寶來花賞溫泉公園預計下月重新開園。記者徐白櫻／攝影
六龜寶來花賞溫泉公園預計下月重新開園。記者徐白櫻／攝影
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溫泉六龜

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