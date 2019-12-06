旗山香蕉馬拉松周日開跑 在地導覽體驗香蕉新樂園
第三屆旗山香蕉馬拉松本周日即將開跑，主辦單位陸續備妥旗山枝仔冰、香蕉蛋糕、香蕉乖乖、香蕉蛋捲與毛豆豆漿等路跑補給品，還有5000根新鮮香蕉，要以滿滿熱忱迎接馬拉松選手到來，當地旗山區農會也在7、8日兩天，推出「赤腳行旗山 香蕉新樂園」活動，由在地導覽解說人員帶民眾探索旗山文化親近社區，讓全台民眾親眼見證旗山之美。
旗山馬拉松是全台唯一一場以香蕉為主的賽事，由聯合數位文創與旗山、美濃兩地區公所合辦賽事。賽事分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里與親子組5公里等組別。旗山區公所指出，全程馬拉松路徑涵蓋旗山、美濃兩地田園風光，全馬選手會從旗山蕉園跑至美濃白玉蘿蔔田。
旗山區農會表示，他們有自1942年保存至今的旗山碾米廠，除了穀倉完整保存，展示傳統木造機具及全台唯一地下隧道式米粒輸送帶，隨著建築修復完工，十大米倉空間妝點出農村特色好玩又好拍，農會更結合在地文創團體，蕉城小站導覽帶領民眾一步一腳印走過武德殿、旗山區農會、天后宮、旗山老街、旗山車站後再停留於碾米廠，「赤腳行旗山、香蕉新樂園」歡迎民眾一同走訪旗山，體驗不同的香蕉新樂園。
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