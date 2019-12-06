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屏東東港不只漁業三寶 新農業三寶還有溯源保證

2019-12-06 16:59聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣東港繼「漁業三寶」黑鮪魚、櫻花蝦和油魚子後，東港鎮農會輔導農友配合政府友善耕作、產銷履歷溯源政策，新興的甜瓜（哈密瓜、香瓜）產量急起直追，加上是老鷹紅豆發源地、蓮霧農曾獲神農獎，「農業三寶」也逐漸成形；正值甜瓜盛產季，東港農會明後天舉辦展售會，多是有生產追溯條碼的安全農產品，農糧署號召民眾以行動支持有機友善、履歷溯源農產品，做農友堅強的後盾。

東港鎮農會理事長蘇進福說，東港地區地勢低窪，雖成易淹水區，但也因此讓土壤富含豐富微量元素，其中香瓜、洋香瓜、哈密瓜屬於甜瓜，是葫蘆科草品植物，在日據時期從中東與非洲引入台灣，1950年代再引進洋香瓜、哈密瓜的網紋洋香瓜類，東港地區以「蜜世界」品系為主，果實脆且香甜；更重要的是，農友多配合政府友善、產銷履歷溯源耕作政策，讓消費者買得安心，吃到健康。

農糧署南區分署長姚志旺說，東港鎮1期作生產優質良質米，2期作因地勢低窪及常遇汛期較易淹水多休耕，秋季適合種植瓜類，得天獨厚地理環境優勢造就豐饒瓜果類作物，特別是蓮霧、香瓜、哈密瓜，香甜好滋味，碩大的哈密瓜甜度高達18度，頂級品每顆重達4台斤，比人臉還大；哈密瓜種植面積200公頃，蓮霧125公頃、紅豆250公頃，為農民收入重要來源。

他說，近年來農會積極輔導農友申請台灣農產品生產追溯條碼QR　code，農友對自己生產的農產品自主送驗管理，秉持「我生產我負責」理念，提供消費者安全、安心的農產品；明後天展售會場還有各類三章一Q（即有機、產銷履歷、CAS農產品及QR code）的安全蔬果農產品攤位，藉此推廣各類安全蔬果標章，呈現國產健康、優質的農產品，讓消費者了解安全農業的重要，也鼓勵農民重視安全蔬果，以更友善的方式對待土地及保護生態，達成永續經營目標。

屏東縣東港鎮盛產的洋香瓜，農友多配合政府友善、產銷履歷溯源耕作政策，讓消費者買得...
屏東縣東港鎮盛產的洋香瓜，農友多配合政府友善、產銷履歷溯源耕作政策，讓消費者買得安心，吃到健康。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣東港鎮正值甜瓜盛產季，農會明後天舉辦展售會，多是有生產追溯條碼的安全農產品...
屏東縣東港鎮正值甜瓜盛產季，農會明後天舉辦展售會，多是有生產追溯條碼的安全農產品，農糧署號召民眾以行動支持有機友善、履歷溯源農產品，做農友堅強的後盾。圖／姚志旺提供
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