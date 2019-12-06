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高屏澎藥癮醫療示範中心成立 提供藥癮者社區治療平台

2019-12-06 10:46聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市凱旋醫院成立「高屏澎藥癮醫療示範中心」，首度納入社區診所網路，方便藥癮者就...
高雄市凱旋醫院成立「高屏澎藥癮醫療示範中心」，首度納入社區診所網路，方便藥癮者就近接受戒癮治療。記者蔡容喬／攝影
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根據統計，藥癮者使用美沙冬替代療法，停藥一年內復發機率高達8、9成，高雄市凱旋醫院成立「高屏澎藥癮醫療示範中心」，是高市第一家結合社區資源的藥癮醫療網路，除了首度納入社區診所，方便藥癮者就近接受戒癮治療，凱旋醫院更針對藥癮者設計「腦波儀神經回饋訓練」，透過專注力練習降低對藥物渴求，減少復發機率。

該中心昨舉辦揭牌儀式，衛福部心口司長諶立中、高市副市長陳雄文、衛生局長林立人及高雄地檢署檢察長周章欽等人出席。諶立中說，整合性藥癮醫療中心強化了藥癮者的轉銜機制，並能針對個別的生理及心理共病情形，提供適合的治療，幫助個案回歸正常生活。

「高屏澎藥癮醫療示範中心」主任吳泓機表示，該中心納入了高雄、屏東、澎湖16家醫院、社區診所、心理治療所及相關團體，透過藥癮醫療平台，多管道幫助個案戒除藥癮。凱旋醫院更將首度將神經回饋治療系統，用於治療藥癮者。

凱旋醫院臨床心理科主任鍾素英說，該院曾接獲一名53歲個案，從青少年時期就曾使用安非他命，後來因此入獄，年長後又因脊椎滑脫疼痛，失眠、心情差且難以工作，導致再度接觸毒品，接受神經回饋訓練後，學習在疼痛或想吸毒時，讓自己平靜、放鬆，發現自己能夠調控腦波來駕馭毒癮，逐漸對自我找回信心。

「高屏澎藥癮醫療示範中心」除提供藥物成癮者醫療服務，也針對懷孕婦女、兒童、青少年、司法體系相關或患有病毒型肝炎的個案提供轉介服務，如有諮詢需求，可洽詢專線07-7513171轉分機2168、2169。

高雄市凱旋醫院成立「高屏澎藥癮醫療示範中心」，首度納入社區診所網路，方便藥癮者就...
高雄市凱旋醫院成立「高屏澎藥癮醫療示範中心」，首度納入社區診所網路，方便藥癮者就近接受戒癮治療。記者蔡容喬／攝影
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高雄市凱旋醫院針對藥癮者設計「腦波儀神經回饋訓練」，透過專注力練習降低對藥物渴求...
高雄市凱旋醫院針對藥癮者設計「腦波儀神經回饋訓練」，透過專注力練習降低對藥物渴求，減少復發機率。記者蔡容喬／攝影
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