小琉球「海灘貨幣」 榮登全球永續旅遊年度論壇

全球永續旅遊委員會（GSTC）12月4日至7日在葡萄牙亞速爾群島舉辦全球永續旅遊年度論壇，台灣咾咕嶼協會林佩旻（右三）代表分享台灣「小琉球愛龜減塑旅遊行動」，針對「海灘貨幣淨灘活動」與「琉行杯共享行動」的減塑經驗與各國代表交流。圖／鵬管處提供 分享 facebook 全球永續旅遊委員會（GSTC）12月4日至7日在葡萄牙亞速爾群島舉辦年度論壇，屏東小琉球的台灣咾咕嶼協會、海湧工作室與青瓢團隊前年起合力推動減塑旅遊，將保護海龜理念延伸到社區與店家，讓觀光與守護海龜的永續行動結合，並發想創辦結合觀光和沙灘減塑的「海灘貨幣」，「小琉球愛龜減塑」行動計畫也被世界看見，獲邀跨海分享經驗，成為台灣之光。

台灣咾咕嶼協會、海湧工作室、青瓢與台灣永續旅行協會組團代表台灣參與交流；台灣永續旅行協會表示，全球永續旅遊年度論壇主題包含3大主軸，第2大主軸下關於「旅遊產業之塑膠汙染如何阻止塑膠氾濫使用」的分組論壇，由世界自然保育基金會（WWF）贊助，台灣咾咕嶼協會林佩旻代表分享台灣「小琉球愛龜減塑旅遊行動」，針對「海灘貨幣淨灘活動」與「琉行杯共享行動」的減塑經驗與各國代表交流。

小琉球球「海灘貨幣」緣於大鵬灣國家風景區管理處純的「小琉球愛龜淨灘接力賽活動」，為讓活動導入更多觀光元素，管理處運用官民協力方式，導人海湧工作室年輕團隊的創意，加上在地藝術家林佩瑜愛護島嶼環境的熱情，將親手製作由廢棄玻璃所繪製的「海灘貨幣」作淨灘活動的獎勵品，同時串起島上民宿、餐飲、遊憩等近百家觀光業者一起響應永續旅遊措施，不僅凝聚，共識，也讓淨灘、減塑成為島上愛鄉、愛土的全民運動。

小琉球台灣咾咕嶼協會、海湧工作室與青瓢團隊自2017年起合力推動減塑旅遊，再與環保署、鵬管處和縣環保局合作，持續推動「琉行杯共享行動」；協會表示，期待「小琉球愛龜減塑行動」能發揮拋磚引玉的效果，讓台灣各地臨海的旅遊目的地，都能發展擁有自己獨特的永續行動計畫，為地球海洋與海洋生物盡一份心力。