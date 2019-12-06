親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡英文說不認識卡神 卓榮泰：認不認識主觀感覺很重要

入冬第一場雪！雪山成銀白世界 「霧淞」美景再現

小琉球「海灘貨幣」 榮登全球永續旅遊年度論壇

2019-12-06 09:57聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

全球永續旅遊委員會（GSTC）12月4日至7日在葡萄牙亞速爾群島舉辦全球永續旅遊...
全球永續旅遊委員會（GSTC）12月4日至7日在葡萄牙亞速爾群島舉辦全球永續旅遊年度論壇，台灣咾咕嶼協會林佩旻（右三）代表分享台灣「小琉球愛龜減塑旅遊行動」，針對「海灘貨幣淨灘活動」與「琉行杯共享行動」的減塑經驗與各國代表交流。圖／鵬管處提供
分享
全球永續旅遊委員會（GSTC）12月4日至7日在葡萄牙亞速爾群島舉辦年度論壇，屏東小琉球的台灣咾咕嶼協會、海湧工作室與青瓢團隊前年起合力推動減塑旅遊，將保護海龜理念延伸到社區與店家，讓觀光與守護海龜的永續行動結合，並發想創辦結合觀光和沙灘減塑的「海灘貨幣」，「小琉球愛龜減塑」行動計畫也被世界看見，獲邀跨海分享經驗，成為台灣之光。

台灣咾咕嶼協會、海湧工作室、青瓢與台灣永續旅行協會組團代表台灣參與交流；台灣永續旅行協會表示，全球永續旅遊年度論壇主題包含3大主軸，第2大主軸下關於「旅遊產業之塑膠汙染如何阻止塑膠氾濫使用」的分組論壇，由世界自然保育基金會（WWF）贊助，台灣咾咕嶼協會林佩旻代表分享台灣「小琉球愛龜減塑旅遊行動」，針對「海灘貨幣淨灘活動」與「琉行杯共享行動」的減塑經驗與各國代表交流。

小琉球球「海灘貨幣」緣於大鵬灣國家風景區管理處純的「小琉球愛龜淨灘接力賽活動」，為讓活動導入更多觀光元素，管理處運用官民協力方式，導人海湧工作室年輕團隊的創意，加上在地藝術家林佩瑜愛護島嶼環境的熱情，將親手製作由廢棄玻璃所繪製的「海灘貨幣」作淨灘活動的獎勵品，同時串起島上民宿、餐飲、遊憩等近百家觀光業者一起響應永續旅遊措施，不僅凝聚，共識，也讓淨灘、減塑成為島上愛鄉、愛土的全民運動。

小琉球台灣咾咕嶼協會、海湧工作室與青瓢團隊自2017年起合力推動減塑旅遊，再與環保署、鵬管處和縣環保局合作，持續推動「琉行杯共享行動」；協會表示，期待「小琉球愛龜減塑行動」能發揮拋磚引玉的效果，讓台灣各地臨海的旅遊目的地，都能發展擁有自己獨特的永續行動計畫，為地球海洋與海洋生物盡一份心力。

鵬管處說，琉行杯與海灘貨幣都是小琉球年輕人努力發想與合作推動，希望將小琉球的方法，分享世界各國，並且吸取其他國家永續旅遊經驗帶回小琉球，做為永續觀光發展的參考，未來仍將繼續落實打造小琉球為低碳學習示範島，達成永續旅遊目標。

全球永續旅遊委員會（GSTC）12月4日至7日在葡萄牙亞速爾群島舉辦全球永續旅遊...
全球永續旅遊委員會（GSTC）12月4日至7日在葡萄牙亞速爾群島舉辦全球永續旅遊年度論壇，台灣咾咕嶼協會林佩旻（右）代表分享台灣「小琉球愛龜減塑旅遊行動」，針對「海灘貨幣淨灘活動」與「琉行杯共享行動」的減塑經驗與各國代表交流。圖／鵬管處提供
分享
全球永續旅遊委員會（GSTC）12月4日至7日在葡萄牙亞速爾群島舉辦全球永續旅遊...
全球永續旅遊委員會（GSTC）12月4日至7日在葡萄牙亞速爾群島舉辦全球永續旅遊年度論壇，台灣咾咕嶼協會林佩旻（右二）代表分享台灣「小琉球愛龜減塑旅遊行動」，針對「海灘貨幣淨灘活動」與「琉行杯共享行動」的減塑經驗與各國代表交流。圖／鵬管處提供
分享

小琉球淨灘

延伸閱讀

屏東小琉球惱人的漂流木 官民聯手還沙灘潔淨風...

影／可曾見過如此大群海龜？空拍畫面美得令人屏...

小琉球綠蠵龜保育有成 議員籲勿破壞產卵道

影／小琉球海龜傑尼愛上鏡 海巡署提醒潛客莫情...

相關新聞

高屏澎藥癮醫療示範中心成立 提供藥癮者社區治療平台

2019-12-06 10:46

高雄貨櫃藝術節 設陷阱等觀眾

2019-12-05 23:31

高雄迪卡儂亞灣旗艦店動土 明年底完工

2019-12-05 23:09

少子化衝擊高教！鍾佳濱拚大學升級 葉壽山提修大學法

2019-12-05 19:46

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》 小故事獻給大時代

2019-12-05 17:26

傳說中的「矮黑人」之謎 屏南山中石板屋藏線索

2019-12-05 17:25

賴清德拚「一天九村」鐵人行程 李問化身淡菜男孩

2019-12-05 17:21

注意「陷阱」！2019高雄國際貨櫃藝術節在高美館等你

2019-12-05 16:32

台韓鳥友癡癡地等！黑面琵鷺「H74」再返茄萣溼地度冬

2019-12-05 14:47

迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

2019-12-05 13:55

水庫設浮動式太陽光電 南市經發局：不影響水質

2019-12-05 13:31

協助高雄偏鄉推C肝微根除 扶輪社慨捐居民篩檢費

2019-12-05 12:33

「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多

2019-12-05 07:57

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

「月入2萬也能當志工」 讓日本美女主播哭泣的他們又要出發

2019-12-06 07:43

20年租金8400萬元 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 18:58

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

特色公園攻略！親子必去這座台南最長地景式溜滑梯

2019-12-05 18:29

基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

2019-12-05 13:53

迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

2019-12-05 13:55

海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

2019-12-05 15:39

用路人注意！頭份市斗牛橋改建工程 封路請改道

2019-12-05 19:37

楊梅仙草花節人次達70萬 開不開花都是商機

2019-12-05 16:54

傳說中的「矮黑人」之謎 屏南山中石板屋藏線索

2019-12-05 17:25

影／彰化爭取捷運 林佳龍：落實運量培養避免蚊子路線

2019-12-05 16:54

台南橘9麻嘉快線今啟航！可直達嘉義高鐵站 也有多站停

2019-12-05 17:25

環狀線這段隔音牆要減噪！ 新北捷：納入住戶感受

2019-12-05 14:28

再見了！女導演驟逝 在她最愛的海角樂園追思

2019-12-05 21:06

苗栗縣近3年赴陸考察49次 議員批：花公帑被統戰

2019-12-05 11:54

基隆西定河疑遭兩度偷倒廢油 魚翻肚死民眾難忍惡臭

2019-12-05 21:18

台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

2019-12-05 14:58

西來庵事件日人毀廟燒神像 養豬婦搶救留下一段傳奇

2019-12-06 07:21

成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼

2019-12-05 15:50

金門風獅爺童書館吹熄燈號 藏書分贈有緣人

2019-12-05 17:23

文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝」

2019-12-05 17:25

竹縣首屆高山烏龍優良茶評鑑比賽 它榮登「茶王」

2019-12-05 12:12

傅崐萁、黃啟嘉花蓮市區拜票 蕭美琴競總人氣旺

2019-12-05 22:09

嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行

2019-12-05 13:47

竹縣長照中心第2分站 關西照管分站啟用

2019-12-05 16:49

影／太魯閣族「斜槓」醫師 種咖啡只為替部落找商機

2019-12-05 17:06

影／謝龍介嚴重燒聲 靠這帖顧喉嚨秘方

2019-12-05 18:57

龍潭茶屋造型活動中心 邀你品茗推廣茶文化

2019-12-05 16:44

苗栗山坡地範圍劃出2千多公頃 結合Google圖資便民查詢

2019-12-06 08:45

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

台中跨年不放煙火改放泡泡？盧秀燕：正徵求民意

2019-12-05 16:24

汽車族留意！信義區公有停車場 過年前假日漲價

2019-12-05 15:41

注意「陷阱」！2019高雄國際貨櫃藝術節在高美館等你

2019-12-05 16:32

水庫設浮動式太陽光電 南市經發局：不影響水質

2019-12-05 13:31

遭質疑房貸高達8千多萬 鄭正鈐：誤填讓對手以為撿到槍

2019-12-05 18:11

18歲少女喉嚨痛、體重變輕 竟是罹患糖尿病

2019-12-05 14:29

影／浪浪柯黑相見「番」 緊張到踹飛柯文哲眼鏡

2019-12-05 17:36

機車族注意！北市停車場推車牌辨識 還可線上自動扣款

2019-12-05 13:56

少子化衝擊高教！鍾佳濱拚大學升級 葉壽山提修大學法

2019-12-05 19:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top