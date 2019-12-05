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立院經濟委員會考察 東港碼頭淤積解決有譜

2019-12-05 21:56中央社 屏東縣5日電

立法院經濟委員會今天到屏東考察農漁業發展時，針對東港鹽埔漁港泊區水域嚴重淤積而影響櫻花蝦漁船靠岸問題，將由東港區漁會整體規劃，呈報漁業署爭取經費進行清淤。

立法院經濟委員會今天到屏東考察，並由召集委員蘇震清邀請農委會主委陳吉仲、漁業署副署長王正芳、經濟部水利署等官員，分別在新園鄉農會及東港區漁會召開座談會，並考察東港鹽埔漁港泊區水域嚴重淤積情形。

在東港鎮的座談會中，東港區漁會總幹事林漢丑表示，漁會配合中央政府的冷鏈政策在漁港泊區規劃「櫻花蝦恆溫室內拍賣場」，但淤積問題讓漁船很難靠岸，須到港區內卸貨再由人力車運送，影響漁蝦貨品質及打擊產業未來發展。

在多名漁民、東港區漁會等建議下，會中決議由東港區漁會做整體規劃，呈報漁業署爭取經費進行清淤工作；另外，對於東港客運碼頭改善問題，座談會中也決議，將由屏東縣政府交通旅遊局規劃後，呈報交通部航港局爭取經費進行改善。

會中，台灣鮪延繩釣協會建請漁業署修法，放寬未滿100噸漁船汰建資格應補足噸數部分，以及區分漁船船舶設備規則以24公尺定義標準。

在新園鄉農會座談時，與會農民建議提高進口紅豆關稅，以穩定國內紅豆價格；農作物風災損失的認定，建議放寬。

對此，農委會表示，將盡量配合，會通盤檢討來因應。

東港屏東縣政府漁業署

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